Dylan Groenewegen voor Scheldeprijs: “Belangrijk om in het begin mee te zitten”

Dylan Groenewegen is een van de kanshebbers voor de Scheldeprijs, een wedstrijd die ook wel het WK voor sprinters genoemd wordt. “Dat wordt nu bijna elke vlakke koers gezegd”, lacht Groenewegen voor de start, als het Het Laatste Nieuws hem op deze bijnaam wijst. “Ze zeggen het ook over De Panne (de Minerva Classic Brugge-De Panne, red.).”

“Maar nee, het klopt”, vervolgt de sprinter van BikeExchange-Jayco. “Het is een van de oudste Belgische klassiekers, zo niet de oudste. Het zou leuk zijn om hem een keertje te winnen. Tot nu toe heb ik het niet geweldig gedaan hier. Het gaat een zware koers worden met sterke tegenstanders, maar we gaan alles geven.”

Belang van openingsfase

Door de harde wind zouden er in de openingsfase al waaiers kunnen ontstaan. “Het laatste deel van de koers is natuurlijk ook belangrijk, maar het begin gaat ook belangrijk zijn om mee te zitten en erbij te zijn om mee te doen in de finale”, aldus Groenewegen, die ook gevraagd wordt wie hij in de gaten zal houden. “Natuurlijk Philipsen en Merlier. Volgens mij gaan ze voor Philipsen rijden, maar die moet er dan natuurlijk wel bijzitten. Hetzelfde geldt voor Merlier.”

“Jakobsen, die al een heel sterk voorjaar reed, is natuurlijk aanwezig. Het gaat lastig zijn om ze echt in de gaten te houden. Maar we hebben een goed plan gemaakt en nu is het zaak om dat tot uitvoer te brengen”, sluit de Nederlander af.