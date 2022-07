Dylan Groenewegen teleurgesteld na achtste plek: “Nu sta ik wel op scherp”

Video

Dylan Groenewegen kon bij de eerste sprintkans in de Tour de France 2022 geen potten breken. De sprinter van BikeExchange-Jayco kwam als achtste over de streep in Nyborg. “Dit was niet goed, ik ben ook wel behoorlijk teleurgesteld. Het is toch weer een kans minder”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

“Dat hoort er ook bij. Maar meestal na een teleurstellende dag ben ik altijd wel op mijn best, dus morgen is een nieuwe kans”, kijkt Groenewegen hoopvol uit naar de rit naar Sønderborg.

“Het was sowieso hectisch in de finale, voor iedereen. Ik raakte op rechts een beetje ingesloten, terwijl Bling (Michael Matthews, red.) en Luka Mezgec op links zaten. Dat was mijn fout dat ik daar niet zat”, steekt hij de hand in eigen boezem. “Er lag op 450 meter nog een bocht naar rechts en daar zat ik bijna tegen de boarding aan, toen was de sprint klaar.”

Over Fabio Jakobsen

De winnaar van de etappe was Fabio Jakobsen. En dan gaan altijd de gedachtes terug naar die valpartij in Polen van twee jaar geleden. “Dat is historie”, zegt Groenewegen. “Het is heel knap dat hij hier wint, maar hij heeft een constant goed jaar tot nu toe. Het verrast mij niet heel erg dat hij wint, maar hij is net zo goed een tegenstander als Caleb Ewan en Jasper Philipsen dat ook zijn.”

Zondag wacht dus de volgende kans voor Groenewegen in Sønderborg. “We gaan ervoor en ik sta nu behoorlijk op scherp”, geeft hij aan. “Hopelijk kan ik voor revanche zorgen. De benen zijn en de ploeg is goed genoeg. Laat alles morgen maar in elkaar vallen.”