Dylan Groenewegen sprint naar winst in Arctic Race of Norway

Dylan Groenewegen heeft de tweede rit van de Arctic Race of Norway op zijn naam geschreven. In Brønnøysund was de Nederlander van BikeExchange de beste in een massasprint. Amaury Capiot (Arkéa Samsic) legde beslag op de tweede plaats. Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) kwam in de laatste meters nog hard opzetten, maar moest vrede nemen met de derde plek.

De 154,3 kilometer tweede etappe voerde van Mosjøen naar Brønnøysund, een rit met kansen voor sprinters. De renners stond een frisse dag op de fiets te wachten met veel bewolking, met slechts af en toe opklaringen. Axel Zingle van Cofidis ging in de gele leiderstrui van start. De Franse U23-kampioen van 2020 had in de eerste rit alles en iedereen uit het wiel gesprint op de oplopende aankomst in Mo i Rana.

Vroeg in de etappe kwam een kopgroep van vijf tot stand. Stephen Bassett van Human Powered Health, leider in het bergklassement, en Aaron van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) zaten net als in de eerste rit mee in de ontsnapping. De andere aanvallers waren Iker Mintegui (Euskaltel), Johan Ravnøy (Team Coop) en Liam Johnston (Trinity Racing). In het peloton waren het de teams van de sprinters die controleerden.

Mintegui moest op zestig kilometer van de finish, op de klim naar Lande, zijn vier medevluchters laten gaan. Zonder de stagiair van Euskaltel-Euskadi, derde op het Baskisch kampioenschap en winnaar van de Trofeo Iturmendi, verdedigden de overige vluchters twee minuten voorsprong. Op de laatste klim van de dag kreeg het peloton de aanvallers weer in het vizier en niet lang daarna was alles weer bij elkaar.

Top-2 van het klassement roert zich bij de tussensprint

Boven op de klim lag een tussensprint, waar vanuit het peloton om werd gestreden. Sven Erik Bystrøm pakte uit met een stevige versnelling en legde zo beslag op drie bonificatieseconden. Daarachter mengden geletruidrager Zingle en Mathieu Burgaudeau, tweede in het klassement, voor de overgebleven seconden. Na de klim probeerden verschillende renners te weg te rijden, om zo een massasprint te ontlopen.

De pogingen waren tevergeefs en het was vervolgens aan de ploegen van de sprinters om hun kopmannen zo goed mogelijk te positioneren. Op twee kilometer van de streep ging het mis aan de rechterkant van de weg. Dylan Groenewegen van Team BikeExchange-Jayco moest daarbij een stuk door het gras afleggen, terwijl Kristian Sbaragli van Alpecin-Deceuninck en Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi) tegen de grond gingen.

Groenewegen kon zijn plaats in het peloton echter op tijd weer innemen en zich klaarmaken voor de sprint. Uiteindelijk ging de Nederlander de spurt van ver aan en was duidelijk de beste. Naast hem bleef Amaury Capiot met zijn voorwiel Edvald Boasson Hagen net voor. Zingle bereidde door bonificaties aan de tussensprint op de laatste klim van de dag zijn voorsprong in het klassement op Burgaudeau uit van vier naar vijf seconden.