Dylan Groenewegen met camper naar start Tour de France in Kopenhagen

Dylan Groenewegen is met de camper van zijn vader naar de start van de Tour de France in Kopenhagen gereden. De Amsterdammer had de situatie op vliegveld Schiphol in de gaten gehouden en zag dat hij daar voor het inchecken zeker twee à drie uur lang in de rij moest staan.

“Zolang in een rij staan zag ik niet zitten. Ik heb mijn vader gebeld of hij me niet met de camper kon brengen. Op die manier reizen vond ik veel relaxter. Het heeft niks te maken met een extra bescherming tegen corona”, vertelde Groenewegen op de persconferentie van zijn ploeg voor de Tour-start.

Groenewegen kijkt vol vertrouwen uit naar de eerste week van de Tour. “We hebben hier een team dat vrijwel volledig is ingericht voor de sprinttrein van Michael Matthews en mij. Vooral in de eerste week zijn er diverse kansen voor mij. Het gevoel bij Team BikeExchange-Jayco, waar ik sinds begin dit jaar in dienst ben, is goed. Ik kan hier in iedere wedstrijd net als in het verleden bij Jumbo-Visma altijd met een sprinttrein om me heen vertrekken.”

De rolverdeling tussen Groenewegen en Matthews is duidelijk. Matthews: “Dylan is als het op pure snelheid aankomt in mijn ogen de snelste sprinter van de wereld. In de vlakke ritten is hij onze man en zal ik mijn werk voor hem doen in de lead-out. In de zwaardere ritten, waar Dylan een van de klimmen niet kan overleven, wordt mijn kaart getrokken.”

“Wat dat betreft komen er ook genoeg kansen voor Michael, want er zitten genoeg zware overgangsritten in waar hij goed uit de voeten komt”, vult Groenewegen aan.

Waar de 29-jarige Amsterdammer vooral in de eerste week hoopt toe te slaan, denkt hij ook al aan de Champs Elysées. De boulevard in Parijs waar hij in 2017 zijn eerste ritzege (de teller staat tot dusver op vier) pakte.

Champs Elysées

“Ik wil inderdaad de Alpen en Pyreneeën overleven en de Tour uitrijden om die kans in Parijs weer te pakken”, reageert Groenewegen. “Bewust hebben we in mijn voorbereiding voor het Critérium du Dauphiné gekozen. Andere jaren reed ik altijd vlakkere rittenkoersen, zoals de ZLM Tour. Nu heb ik meer aan mijn hardheid en inhoud kunnen werken, zodat ik de bergen overleef maar ook frisser aan de finales van de sprintritten kan beginnen.”

Na de Dauphiné wist Groenewegen nog een rit te winnen in de Ronde van Slovenië. “Dat was goed voor het vertrouwen en de moraal in de ploeg. Na zo’n zware Dauphiné was het ook nog goed om een keer voluit te kunnen sprinten voor de overwinning.”

Over zijn voorbereiding is Groenewegen dan ook tevreden. “Ik voel me momenteel echt sterk. De snelheid en de power is heel goed. De cijfers benadrukken dat ook. Ja, ik ben heel tevreden over het niveau dat ik in de aanloop naar deze Tour heb gehaald.”