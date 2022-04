Dylan Groenewegen kopman BikeExchange-Jayco in Scheldeprijs

Dylan Groenewegen hoopt woensdag voor de zege te sprinten in de Scheldeprijs. De rappe Nederlander is de uitgesproken kopman van BikeExchange-Jayco in het officieuze ‘wereldkampioenschap voor sprinters’.

Groenewegen heeft vertrouwen getankt in de Minerva Classic Brugge-De Panne, waar hij Tim Merlier bijna van de zege wist te houden. Ook in Dwars door Vlaanderen was het goede gevoel aanwezig, laat Groenewegen weten in een persbericht van zijn werkgever. “‘Ik denk dat ik in een goede conditie verkeer na mijn tweede plek in De Panne en deelname aan Dwars door Vlaanderen”, klinkt het.

De 28-jarige sprinter, die eerder dit jaar al twee etappes wist te winnen in de Saudi Tour, verwacht woensdag wel een zware koers. “‘Ik vermoed dat de wedstrijd dit jaar beïnvloed kan worden door de wind, zeker in het eerste deel van de koers. Ook de finish in Schoten is anders, maar ik verwacht nog steeds een massasprint.”

Het is aan Alexandre Balmer, Sam Bewley, Alex Edmondson, Kelland O’Brien, Campbell Stewart en met name Luka Mezgec om Groenewegen zo goed mogelijk af te zetten voor de eindsprint. Die laatste zal het moeten opnemen tegen onder meer titelverdediger Jasper Philipsen, Tim Merlier, Fabio Jakobsen, Arnaud De Lie, Alexander Kristoff, Nacer Bouhanni, Pascal Ackermann en Sam Bennett.

Selectie BikeExchange-Jayco voor Scheldeprijs (6 april)

Alexandre Balmer

Sam Bewley

Alex Edmondson

Dylan Groenewegen

Luka Mezgec

Kelland O’Brien

Campbell Stewart