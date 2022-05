Dylan Groenewegen klopt Fabio Jakobsen in de Ronde van Hongarije

Dylan Groenewegen heeft de vierde etappe in de Ronde van Hongarije gewonnen. De Nederlander klopte zijn landgenoot Fabio Jakobsen na 177 kilometer in de massasprint. Rudy Barbier werd derde.

De eerste drie ritten van de Ronde van Hongarije waren bijna biljartvlak, maar de vierde etappe bevatte wel enig reliëf. Gedurende de dag moesten er verschillende heuvels beklommen. De laatste gecategoriseerde beklimming, een helling van 900 meter aan 6,3%, lag op 25 kilometer van de streep. Toch was het de verwachting dat het uiteindelijk uit zou lopen op een massasprint.

Van Poucke de bergpunten, Vandebosch de bonificaties

De vlucht van de dag bestond uit vier renners. De nieuwe aanwinst van Alpecin-Fenix, veldrijder Toon Vandebosch, had het gezelschap van Emil Dima (Giotti Victoria-Savini Due), Josu Etxeberria (Caja Rural-Seguros RGA) en Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). Laatstgenoemde was in het bezit van de bergtrui en was dus vooral bezig met de punten die onderweg te rapen waren. Door op alle de drie gecategoriseerde hellingen als eerste boven te komen, verzekerde hij zich van de eindwinst in het bergklassement.

Vandebosch snoepte dan weer negen bonificatieseconden mee, waardoor hij in de top-tien van het klassement kwam te staan. Voor de dagzege kwamen de vluchters niet in aanmerking, want het peloton hield het kwartet direct kort. Israel-Premier Tech en Quick-Step-Alpha Vinyl – vooral in de persoon van Iljo Keisse – zorgden ervoor dat de vier nooit meer dan twee minuten kregen. In de finale werd het tempo dan nog wat opgevoerd in het peloton, waar BORA-hansgrohe nu ook meewerkte. Daardoor werden de koplopers net na de laatste gecategoriseerde klim weer ingerekend.

Groenewegen klopt Jakobsen

Op een niet-gecategoriseerde klim die volgde werd nog even doorgetrokken, vooral door BORA-hansgrohe, en zagen we ook nog wat schermutselingen, maar uiteindelijk kwam alles weer bij elkaar en kwam het op een sprint aan. In de laatste kilometer daar naartoe nam Quick-Step-Alpha Vinyl het initiatief. Fabio Jakobsen werd perfect afgezet, maar Dylan Groenewegen kwam er met veel snelheid uit en won met enkele lengtes verschil. Rudy Barbier eindigde als derde.

Jakobsen bleef wel aan de leiding in het algemeen klassement. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij na de slotrit van morgen nog bovenaan staat. De laatste etappe van de Ronde van Hongarije finisht namelijk op een klim van meer dan twaalf kilometer aan 5,6%. Alexey Lutsenko en Eddie Dunbar zijn enkele van de kanshebbers.