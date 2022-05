Dylan Groenewegen kent aanloop naar Tour de France

Dylan Groenewegen werkt op dit moment langzaam toe naar zijn hoofddoel dit jaar: de Tour de France. De 28-jarige sprinter van BikeExchange-Jayco kwam na de Scheldeprijs niet meer in actie. Hij hervat de competitie over ruim een week in de Ronde van Hongarije.

Dat heeft Groenewegen aan WielerFlits bevestigd. De Leeuw van Amsterdam werkt daarna een druk wedstrijdprogramma af, waarin hij koershardheid gaat opdoen in aanloop naar de Tour de France. Die start dit jaar op 1 juli in Denemarken, waar er na de openingstijdrit (dertien kilometer lang in Kopenhagen) meteen twee kansen liggen voor de sprinters. Tenminste, als de wind langs de Deense kust geen spelbreker is.

Na de Ronde van Hongarije (11-15 mei) zal Groenewegen de Nederlandse eendagsklassieker Veenendaal-Veenendaal Classic afwerken, gevolgd door Rund um Köln en het Critérium du Dauphiné. Na de Franse WorldTour-wedstrijd trekt de Nederlander naar de Ronde van Slovenië, om daarna weer naar eigen land af te reizen voor het Nederlands kampioenschap op de weg op de VAM-berg. Dat vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 juni, het weekend erop start dan vervolgens La Grande Boucle.

Wedstrijdprogramma