Dylan Groenewegen kan zich niet mengen in de strijd om de zege: “Geen schande”

Dylan Groenewegen kon zich in de vierde etappe van de Tour de France niet opnieuw mengen in de strijd om de zege. In de finale waar hard werd gekoerst, raakte de Nederlandse spurtbom van BikeExchange-Jayco achterop en kwam hij op achterstand over de finish.

“We wisten dat er een kans was op een sprint maar ook een grote kans dat een klein groepje het zou halen, en uiteindelijk was het een heel klein groepje met alleen Wout van Aert. Hij vloog op de klim en was te sterk voor iedereen”, vertelde Groenewegen naderhand. “Het is geen schande. Ik ben nog steeds blij met de benen, maar vandaag waren ze niet goed genoeg.”

Met een aantal lastige etappes voor de boeg, wordt bij BikeExchange-Jayco ook naar de andere mannen in de ploeg gekeken. “Morgen en de komende dagen zijn zware etappes en moeten we zien. We hebben een heel sterke groep voor dit soort wedstrijden, grote jongens en met Mezgec in goede vorm en natuurlijk ook Matthews. We gaan het dag voor dag bekijken.”