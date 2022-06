Dylan Groenewegen is duidelijk de snelste in tweede etappe Ronde van Slovenië

De tweede etappe in de Ronde van Slovenië is gewonnen door Dylan Groenewegen. De sprinter van BikeExchange-Jayco wist onderweg de heuvelzone te overleven en snelde in Rogaška Slatina afgetekend naar zijn vijfde zege van het seizoen. Rafał Majka gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

Na de machtsontplooiing van de mannen van UAE Emirates in de openingsrit naar Postojna, was het in de tweede etappe sprinten geblazen. Althans, dat was toch de hoop bij mannen als Dylan Groenewegen en Tim Merlier. De 174,2 kilometer lange rit, die begon in Ptuj, ging over geaccidenteerd maar wel overkomelijk terrein. Na ruim veertig kilometer volgde de eerste en ook meteen enige gecategoriseerde klim naar Kresnica (2,3 km aan 3,6%). Het peloton koerste vervolgens verder in zuidelijke richting naar de tussensprint in Šentjur en een eerste passage aan de streep in Rogaška Slatina.

Zes vluchters krijgen nauwelijks ruimte

De vlucht van de dag bestond vandaag uit zes renners. De namen: Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi), Aljaž Jarc (Adria Mobil), Vid Jeromel (Cycling Team Kranj), Marti Marquez (Equipo Kern Pharma), Pavol Rovder (Dukla Banska Bystrica) en Adam Stachowiak (HRE Mazowsze Serce Polski). Erg veel ruimte kregen ze overigens niet van de sprintersploegen. De maximale voorsprong liep in de eerste koersuren op tot goed twee minuten, maar bij het ingaan van de laatste honderd kilometer was het verschil al gehalveerd. Op kop van het peloton zagen we, niet geheel verrassend, Alpecin-Fenix en BikeExchange-Jayco het tempo bepalen.

De voorsprong bleef in de daaropvolgende kilometers schommelen rond de minuut. In het peloton was alles onder controle en zag men geen noodzaak om te versnellen, ook niet toen de Tsjech Vojtěch Řepa probeerde de oversteek te maken naar de kopgroep. De renner van Equipo Kern Pharma slaagde in zijn missie en zo was de Spaanse formatie plots met twee renners vertegenwoordigd in de voorste groep. Heel erg lang kon Equipo Kern Pharma echter niet genieten van deze (overtal)situatie, want met nog goed vijftig kilometer te gaan werden de vluchters ingerekend en was alles weer te herdoen.

Bahrain Victorious trekt door, Merlier moet passen

De sprinters hadden deze etappe met rood omcirkeld in de agenda, maar toch was het parcours allerminst vlak op weg naar de finish. Dat bleek nog maar eens op goed vijftig kilometer van het einde. Het peloton spatte namelijk uiteen op een kort maar wel steil klimmetje. De mannen van Bahrain Victorious, met Matej Mohorič als grote aanjager, zagen dit als een ideaal punt om de pure spurters overboord te gooien. Na een fikse tempoversnelling was het peloton gereduceerd tot een veertigtal renners. Tim Merlier zat er niet meer bij: de Belg van Alpecin-Fenix bleek niet bij machte om de heuvelzone te overleven.

Merlier reed vanaf dat moment voornamelijk achter de feiten aan, maar Groenewegen en Ackermann wisten de schifting wel te overleven en hadden dus nog altijd uitzicht op de ritoverwinning. De groep-Merlier probeerde de scheve situatie nog wel recht te zetten in de laatste veertig kilometer, maar bleef hangen op een minuut. In de eerste groep werd het werk met name opgeknapt door Bahrain Victorious, terwijl BikeExchange-Jayco zijn kruit droog hield voor de sprint. De Australische formatie kon in de laatste kilometers nog een heuse sprinttrein op de rails zetten voor zijn kopman Groenewegen.

Toch wisten de blauwhemden nooit echt de bovenhand te houden in de laatste twee kilometer, maar gelukkig voor de Australische ploeg begon Groenewegen in een goede positie aan zijn sprint en kwam hij er met enkele machtige pedaalslagen uit. De 28-jarige Nederlander won uiteindelijk afgetekend de sprint, voor Lionel Taminiaux van Alpecin-Fenix en Ackermann.

#TourOfSlovenia 🇸🇮 Finishing it off in style!@GroenewegenD takes stage 2 by a bike length following a massive effort from the team 💪 pic.twitter.com/5nvfLoC3UC — Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) June 16, 2022