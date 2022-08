Dylan Groenewegen in Arctic Race: “Goede voorbereiding op wat komt”

Interview

Eén sprintkans ziet Dylan Groenewegen deze week in de Noorse Arctic Race. “Het wordt een lastig rondje, voor mij vooral goed met het oog op Hamburg en alle koersen die er nog gaan komen. Maar die ene sprintkans, daar gaan we wel vol voor.”

Dylan Groenewegen heef de Tour de France goed verteerd. Hij reed daarna een paar criteriums, maar koos er vooral voor om bij zijn gezin te zijn en zich mentaal opnieuw op te laden voor het derde en laatste deel van zijn seizoen.

In de Arctic Race, een vierdaagse rittenkoersen in het noorden van Noorwegen, hervat hij de competitie. “Veel mogelijkheden voor mij zijn er niet. Ik zie eigenlijk maar één sprintkans”, doelt hij op de tweede etappe van vrijdag. “Daar gaan we dan ook vol voor. Met Amund Grøndahl Jansen en Alexander Konychev heb ik twee sterke jongens die me kunnen bijstaan.”

Na de Arctic Race staat Groenewegen aan de start van de BEMER Cyclassics in Hamburg en Maryland Cycling Classic in de Verenigde Staten. Daarna volgt een reeks eendagskoersen in België.