Dylan Groenewegen: “Heel mooi om de eerste sprint direct te winnen” woensdag 5 februari 2020 om 17:33

In zijn eerste koers van 2020 ging Dylan Groenewegen door met waar hij vorig seizoen mee was geëindigd: winnen. In de eerste etappe van de Ronde van Valencia draaide zijn sprintvoorbereiding in de soep. Ondanks dat hij van ver moest komen wist hij in extremis nog zijn landgenoot Fabio Jakobsen te passeren.

In het flashinterview toonde Groenewegen zich enorm tevreden. “Het was heel hectisch in de finale, maar ik zat nog in de positie om te sprinten. Uiteindelijk pak ik de eerste overwinning voor mezelf en de ploeg, dat is geweldig”, opende de aalvlugge Amsterdammer. “De ploeg was heel sterk vandaag, ik moet ze bedanken voor het werk.”

“Ook in de eerste wedstrijden staat er veel druk op sprinters, dus als je de eerste sprint direct kunt winnen is dat heel mooi”, vervolgt de sprintkopman van Jumbo-Visma met een brede glimlach. Als het aan hem ligt is het niet zijn laatste overwinning deze week: “Er komen nog twee kansen. De vorm is goed en de ploeg is sterk, dus we gaan het weer proberen.”