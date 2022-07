Dylan Groenewegen gelooft in eerste sprintkans: “Ik kan zeker winnen”

Dylan Groenewegen toonde voor aanvang van de tweede etappe van de Tour de France een goed humeur. “Ik heb altijd een beetje gezonde spanning. Dat is goed. Als je dat niet hebt, dan wordt het niets”, is de Nederlandse sprinter van BikeExchange-Jayco van mening.

“Gisteren heb ik zo rustig aan proberen te doen”, blikt Groenewegen bij de NOS terug op de natte tijdrit in Kopenhagen. “Ik nam geen risico’s, het enige doel was om op tijd binnen te komen. Winnen ga ik toch niet, waarom zou ik dan niet de tijd nemen?”

Maar op dag twee wacht dus een mogelijke massasprint voor Groenewegen. “De vorm is wel goed. In een eerste sprintetappe is het altijd afwachten in de Tour. Het gaat wel chaos en hectisch worden. Ik denk niet dat de wind een enorme rol gaat spelen, maar dat moeten we nog zien”, vertelt hij.

“Het gaat wel heel nerveus zijn. We hebben een stevige meeting gehad en iedereen is op scherp gezet, inclusief mij. We hebben een ploeg die van dag tot dag leeft”, aldus Groenewegen, die omringd wordt door onder meer Michael Matthews en Luka Mezgec. “Ik kan zeker winnen vandaag, honderd procent.”