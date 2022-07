Dylan Groenewegen baalt na gemiste sprintkans: “Te laat gaan achtervolgen”

Dylan Groenewegen baalt als een stekker dat hij vrijdag in de Tour de France niet kon sprinten in de straten van Saint-Étienne. De kopman van BikeExchange-Jayco zette zijn ploeg te laat op kop van het peloton, waardoor het onmogelijk was om de vluchtgroep nog terug te halen. “Ik had eerder de call moeten maken dat we moesten rijden, die fout steek ik in eigen boezem”, is hij ook kritisch op zichzelf.

“Vooraf wist ik dat het niet een 100% kans was. Maar op dit moment klim ik veel beter dan verwacht. Je laat dan wel een kans liggen. Eigenlijk hebben we daarvoor een veel te sterke kopgroep laten rijden”, geeft Groenewegen toe in gesprek met de NOS.

Zijn ploeg draaide in het begin van de rit niet mee in de achtervolging, waar Lotto Soudal en Alpecin-Deceuninck dat wel deden. “Dat was vanwege die laatste klim. Je weet nooit wat er daar gebeurt. In de Dauphiné reden we wel op kop en daar werd op de slotklim wel doorgetrokken… Achteraf is het wel makkelijk. Er rijdt gewoon een te sterke kopgroep weg, waar je daarna geen controle meer op krijgt.”

‘De volgende kansen wil ik graag grijpen’

“We zaten er wel, maar het was te laat. Ik had eerder de call moeten maken dat we moesten rijden, die fout steek ik in eigen boezem”, geeft hij aan. “Maar de kopgroep was ook gewoon te sterk. Zij spelen met ons door op de klimmetjes te versnellen. Dat maakt tegen die gasten (onder meer Filippo Ganna, Stefan Küng en Mads Pedersen, red.) het heel lastig.”

Een gemiste kans dus, maar Groenewegen benadrukt dat hij al een rit heeft gewonnen deze Tour. “Ik hoop nu weer op zondag. Vandaag was ook een kans, dus daar ben ik wel teleurgesteld over. Daar moeten we nog een meeting over hebben. Ik zal zeggen dat er nog twee kansen aankomen en dat ik die graag wil grijpen”, is hij vastberaden.