vrijdag 15 maart 2024 om 12:50

Dylan Groenewegen aast al tijdje op tweede zege van seizoen: “Ook door omstandigheden”

Video Dylan Groenewegen begon meteen met een overwinning aan zijn seizoen, maar wacht inmiddels toch alweer bijna twee maanden op een nieuwe zegeruiker. De rappe man van Jayco AlUla hoopt vandaag, in de Bredene Koksijde Classic, weer eens als eerste over de streep te komen.

Voor de start van de wedstrijd keek de sprinttroef van Jayco AlUla met WielerFlits vooruit op de Belgische eendagskoers, maar ook nog even terug op de voorbije weken. “Het gaat wel goed. Ik heb het gevoel dat ik goed uit Parijs-Nice ben gekomen. Ik heb sindsdien niet al te veel meer gedaan, dus is het even afwachten hoe de benen zijn. Maar ik ben dus wel goed hersteld van Parijs-Nice. We gaan nu weer op zoek naar een overwinning.”

Is de 30-jarige Nederlander tot nu toe tevreden over het functioneren van zijn sprinttrein? “Ik denk dat het wel goed loopt. Het is jammer dat ik ziek werd in de AlUla Tour, terwijl de vorm goed was. In de UAE Tour maakte ik veel fouten door niet in de juiste ruimtes te duiken, maar dat is ook een beetje de UAE Tour. Ik begon mijn seizoen wel erg goed met een overwinning. We hopen dat nu weer een keer over te doen.”

Groenewegen staat na zijn zege in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 dus alweer een tijdje droog. Begint dit langzamerhand te pikken? “Ja, toch wel een beetje. Al komt het ook door omstandigheden. Ik word ziek in AlUla Tour, terwijl daar drie sprintkansen waren. In Parijs-Nice was er op papier maar één sprintkans en word ik derde. Het is een teken dat ik er zit, maar je wil natuurlijk vaker winnen.”

Wel of geen sprint?

Groenewegen hoopt vandaag zijn sprintbenen aan te spreken in de Bredene Koksijde Classic, maar de vraag is of we überhaupt wel een sprint krijgen, gezien de laatste weersvoorspellingen. “Ik hou op zich wel van deze weersomstandigheden, al is het voor een sprinter beter als het windstil is en er geen heuvelzone is. Het is aan mij om te overleven en mee te doen op het einde.”