Dwars door Vlaanderen voor vrouwen ontvangt acht Women’s WorldTeams

Op woensdag 31 maart staan acht Women’s WorldTeams aan de start van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen. Ook twintig continentale ploegen doen mee aan de Belgische klassieker, die in 2019 voor het laatst werd georganiseerd.

Van de negen WorldTeams in het damespeloton zal alleen SD Worx, de ploeg van wereldkampioene Anna van der Breggen en Ronde van Vlaanderen-winnares Chantal van den Broek-Blaak, geen selectie afvaardigen voor de Vlaamse voorjaarswedstrijd. De rensters starten dit jaar overigens voor het eerst in Waregem.

Dit betekent dat Alé BTC Ljubljana, Canyon-SRAM, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, Liv Racing, Movistar Team Women, Team DSM, Team BikeExchange en Trek-Segafredo (de ploeg van tweevoudig winnares en titelverdedigster Ellen van Dijk) wel gewoon van de partij zijn.

Jumbo-Visma Women (de formatie van Marianne Vos), Lotto Soudal Ladies, Parkhotel Valkenburg en Ciclismo Mundial (de wegploeg van de gebroeders Roodhooft) zijn enkele opvallende continentale teams met een uitnodiging voor Dwars door Vlaanderen. In totaal staan dus 28 ploegen aan het vertrek.

👀 Take a look at the women’s teams who will participate in Dwars Door Vlaanderen on 31 March 💪 #DDV21 #DDVWomen pic.twitter.com/x4ZYUcCcfm

— Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) February 18, 2021