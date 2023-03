Dwars door Vlaanderen: Lotto Dstny met Frison, Ewan en getergde De Lie

Lotto Dstny heeft de selectie bekendgemaakt voor Dwars door Vlaanderen. Daarbij onder meer Frederik Frison, Caleb Ewan en die andere snelle man, Arnaud De Lie. Laatstgenoemde is gebrand op een goed resultaat nadat hij de nodige pech had in Gent-Wevelgem.

De Lie kreeg in Gent-Wevelgem maar liefst drie lekke banden, waardoor hij geen rol van betekenis speelde. “Jammer, want ik had heel goede benen”, zegt de 21-jarige renner op de site van Lotto Dstny. “Ik had het goede gevoel terug te pakken na mijn ziekte vlak voor Milaan-Sanremo. Dan is het frustrerend dat je dat niet kan tonen, maar een gewonde leeuw, is een gevaarlijke leeuw. Woensdag wacht een nieuwe kans.”

De voorbije Vlaamse wedstrijden werden verreden onder bij tijd en wijle barre omstandigheden en ook voor Dwars door Vlaanderen wordt wisselvallig weer voorspeld. De Lie houdt daar wel van. “Regen en wind, het maakt me niet uit. Telkens als het slecht weer is, vlieg ik. Hopelijk woensdag ook.”

Met Caleb Ewan brengt Lotto Dstny nog een snelle man aan het vertrek. Verder zijn ook Pascal Eenkhoorn, Jasper De Buyst, Sébastien Grignard, Cedric Beullens en Frederik Frison van de partij. Frison eindigde zowel in de Classic Brugge-De Panne als Gent-Wevelgem als vierde. Florian Vermeersch, zeventiende in Gent-Wevelgem, slaat Dwars door Vlaanderen over.

“Onze ploeg is sterker dan alleen Arnaud De Lie”, stelt ploegleider Nikolas Maes. “Hij is een fenomeen, maar de ploeg telt ook andere jongens die heel sterk voor de dag komen. Kijk naar Frederik, hij liet al mooie dingen zien en kan dat ook woensdag doen. De ploeg draait goed en we zijn enorm gemotiveerd om woensdag opnieuw een rol te spelen.”