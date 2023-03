Dwars door Vlaanderen: Intermarché-Circus-Wanty met Van der Hoorn en Thijssen

Intermarché-Circus-Wanty heeft zijn selectie voor komende woensdag, als de 77ste editie van Dwars door Vlaanderen op het programma staat, bekendgemaakt. Daarbij onder meer de Nederlandse hardrijder Taco van der Hoorn en de Belgische sprinter Gerben Thijssen.

Thijssen stond aanvankelijk niet op de planning voor de midweekse klassieker, maar maakt nu toch deel uit van de definitieve selectie. De 24-jarige renner won dit jaar al de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic en werd afgelopen zondag nog tweede in de Franse eendagskoers La Roue Tourangelle.

Thijssen zal gokken op een (eventuele) sprint, maar zijn ploeg kan het ook over een andere, meer aanvallende, boeg gooien. Taco van der Hoorn, dit seizoen al vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne en achtste in de GP Denain, kan wellicht verrassen, net als Sven Erik Bystrøm en Aimé De Gendt. De ploeg heeft met Hugo Page en Adrien Petit nog twee snelle renners in de gelederen.

Lees ook: Voorbeschouwing: Dwars door Vlaanderen 2023 – Gouden kans, bij afwezigheid van Grote Drie

Movistar zonder uitgesproken kopman

Ook het Spaanse Movistar heeft zijn selectie inmiddels vrijgegeven. De formatie start zonder een duidelijke kopman. Matteo Jorgenson en Iván García, de nummers vier en vijf van de voorbije E3 Saxo Classic, zijn er woensdag niet bij. Jorgenson en García richten zich volledig op de Ronde van Vlaanderen van komende zondag.

Wie er wel bij zijn namens Movistar: sprinter Fernando Gaviria, Mathias Norsgaard, Vinicius Rangel, Juri Hollmann, Iván Romeo, Lluís Mas en Oier Lazkano.