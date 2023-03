Dwars door Vlaanderen: AG2R Citroën met Naesen en Van Avermaet

Oliver Naesen en Greg Van Avermaet zijn de meest in het oog springende namen, als we de selectie erbij pakken van AG2R Citroën voor Dwars door Vlaanderen. Naesen was afgelopen zondag nog achttiende in Gent-Wevelgem, Van Avermaet liet zich als vroege vluchter eveneens zien op weg naar Wevelgem.

Naesen en Van Avermaet waren in het verleden al erg succesvol in het Vlaamse kasseienwerk, maar zijn dit seizoen nog op zoek naar hun topvorm. Van Avermaet boekt langzaam progressie, nadat hij wegens ziekte moest passen voor Milaan-San Remo. De vraag is wel of de 37-jarige Belg al goed genoeg is om woensdag mee te doen in de finale van Dwars door Vlaanderen.

AG2R Citroën rekent woensdag ook op outsider Stan Dewulf, Lawrence Naesen en de Fransen Pierre Gautherat, Damien Touzé en Valentin Retailleau.

Turgis kopman TotalEnergies

Een andere Franse formatie, TotalEnergies, heeft eveneens zijn selectie vrijgegeven voor Dwars door Vlaanderen. Anthony Turgis zal de ploeg aanvoeren. De 28-jarige Fransman was dit voorjaar al negende in Milaan-San Remo en wist zich in Gent-Wevelgem in aanvallende zin te onderscheiden.

Edvald Boasson Hagen, Dries Van Gestel, Thomas Bonnet, Sandy Dujardin, Emilien Jeannière en Geoffrey Soupe zijn de overige namen in de selectie.

