Dwars door het Hageland krijgt groen licht woensdag 27 mei 2020 om 19:56

Dwars door het Hageland heeft goedkeuring gekregen om op de herschikte kalender te verhuizen naar zaterdag 15 augustus. Organisator Nick Nuyens had daarvoor een verzoek ingediend. De wedstrijd is nu de eerste Belgische profkoers in het tweede deel van het seizoen.

Oorspronkelijk stond Dwars door het Hageland, onderdeel van de ProSeries, op de planning voor 17 juni, maar door de coronamaatregelen kon de koers toen niet doorgaan. Door het wegvallen van de Prudential RideLondon ontstond een mogelijkheid om de wedstrijd op te schuiven op de kalender. Die verschuiving is nu goedgekeurd, meldt de Belgische wielerbond.

De wedstrijd over onverharde wegen werd vorig jaar gewonnen door Kenneth Vanbilsen. In de slotfase was de Cofidis-renner weggereden bij een pak medevluchters en wist vervolgens stand te houden tot aan de aankomstlijn. In het verleden wisten ook renners als Mathieu van der Poel, Niki Terpstra en Krists Neilands te zegevieren in het Hageland.