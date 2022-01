Dusan Rajovic zegeviert in tweede etappe Vuelta al Táchira

De tweede etappe in de Vuelta al Táchira in Venezuela is gewonnen door Dušan Rajović. De 24-jarige Servische sprinter van Corratec, zondag al tweede in de openingsrit naar San Cristóbal, versloeg in Santa Bárbara de Barinas Johan Antonio Colon en Xavier Antonio Quevedo en is ook de nieuwe leider.

De bijna 170 kilometer lange etappe tussen Santa Ana en Santa Bárbara de Barinas was er eentje voor de rappe mannen in het peloton. In de openingsrit wist de Colombiaan Colon Rajović nog van de zege te houden, maar vandaag waren de rollen omgedraaid. Het is voor de snelle Serviër de eerste zege voor zijn nieuwe werkgever Team Corratec. Rajović reed vorig jaar nog voor de Franse formatie Delko.

De onlangs opgerichte wielerploeg Team Corratec heeft overigens grote ambities. Teammanager Serge Parsani wil met zijn Italiaanse team volgend jaar een ProTeam-licentie ontvangen. Dit jaar debuteert Corratec met een continentale licentie in het peloton. De ploeg is in elk geval goed begonnen aan 2022.

Dinsdag is het tijd voor de derde etappe van de Vuelta al Táchira. De start is in Socopó, de finish 131,8 kilometer verderop in Barinitas. Later in de week krijgen de renners nog enkele serieuze bergetappes voorgeschoteld.