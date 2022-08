Durbridge, Hamilton en Scotson verlengen contract bij BikeExchange-Jayco

Drie Australiërs hebben hun contract verlengd bij BikeExchange-Jayco. Het gaat om Luke Durbridge, Lucas Hamilton en Callum Scotson, die alle drie hun contract tot en met 2024 bij de Australische ploeg blijven. “Dit team is als thuis voor mij, ik ben hier al sinds de start in 2012 en het is echt speciaal om nog twee jaar door te gaan”, vertelt Durbridge.

Algemeen directeur Brent Copeland is zeer blij met de contractverlengingen van het drietal. “Dat was erg belangrijk voor ons. Ze hebben allemaal bewezen belangrijke leden van het team te zijn, zowel op als naast de fiets. Daarnaast zijn ze ook hardwerkende teamgenoten, die op hun eigen manier resultaten behalen. Hun eigen sterke punten en veelzijdigheid wordt gewaardeerd in dit team.

Durbridge is een van de anciens van de ploeg, de inmiddels 31-jarige renner was er al sinds het begin van de Australische ploeg bij. “Dit team is als thuis voor mij, ik ben hier al sinds de start in 2012 en het is echt speciaal om nog twee jaar door te gaan. Team BikeExchange-Jayco is aan het veranderen en wordt steeds sterker met de komst van Groenewegen, die de sprintploeg een nog grotere impuls geeft. We hebben grote ambities voor de komende twee jaar’, zegt Durbridge op de ploegsite.

Grote rondes met Hamilton en Scotson

Ook Hamilton en Scotson, die pas later bij de ploeg aansloten, zijn blij dat ze langer kunnen blijven rijden in het tenue van BikeExchange-Jayco. “Ik wil graag proberen om me te blijven ontwikkelen in het algemeen klassement van de grote rondes. Het is niet altijd van een leien dakje gegaan, maar in de komende jaren in dit team, met zijn steun, ben ik echt enthousiast om te zien wat we samen kunnen doen”, aldus Hamilton.

“De laatste tijd ben ik blij dat ik het team kan ondersteunen in de grote wedstrijden, zoals in de Giro d’Italia eerder dit jaar, dus de komende twee jaar wil ik dat graag voortzetten. Als ik onderweg ook nog wat persoonlijk succes kan boeken, dan zou dat ook heel mooi zijn”, besluit de 26-jarige Scotson.