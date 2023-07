Dupont snelt naar zege in slotrit Tour of Qinghai Lake, Mulubrhan eindwinnaar

Henok Mulubrhan mag zich eindwinnaar noemen van de Tour of Qinghai Lake 2023. De 23-jarige Eritreeër van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè begon als de nummer twee aan de slotetappe naar Chaka, maar wist onderweg Eric Antonio Fagundez nog uit de leiderstrui te fietsen. De slotetappe werd, na een sprint, gewonnen door Timothy Dupont.

De Tour of Qinghai Lake sloot vandaag af met een rit in oostelijke richting. In tweehonderd kilometer ging het van Gonghe naar Chaka, de eindbestemming van de ronde. Er lagen nog twee beklimmingen van vierde categorie op de route, maar heel zwaar waren deze hellingen nu ook weer niet. Bovendien lagen beide toppen ver van de finish. Grote kans dus dat we een koninklijke sprint zouden krijgen, op de laatste dag van deze ronde.

Een massasprint stond in de sterren geschreven en een (massa)sprint kregen we ook na net geen vier uur koers. De zege ging uiteindelijk naar Timothy Dupont. De 35-jarige Belg, die sinds dit seizoen uitkomt voor Tarteletto-Isorex, bleef de Colombiaan Victor Ocampo en de Nieuw-Zeelander Luke Mudgway voor in de daguitslag. Dupont gaat zo met twee etappezeges naar huis, aangezien de sprinter ook de snelste was in de openingsrit van de Tour of Qinghai Lake.

🇨🇳#TDQL2023 – 8th stage✅ 🏆🏆172 DUPONT (TIS) get his 2nd win!!! pic.twitter.com/BBeCqHoIUt — Tour of Qinghai Lake (@TDQL_Official) July 16, 2023

De eindzege is dan weer voor een Eritreeër. Eric Antonio Fagundez begon met een voorsprong van slechts drie seconden op Henok Mulubrhan aan de slotrit, maar dit bleek niet genoeg om de eindzege veilig te stellen. Mulubrhan wist onderweg namelijk de nodige bonificatieseconden te sprokkelen en dit bleek nét genoeg voor de eindoverwinning. Aanvankelijk werd Fagundez als eindwinnaar uitgeroepen, maar die eer is toch voorbehouden aan Mulubrhan.

Succesvolle week voor ABLOC CT

Wie zich ook weer liet opmerken in de slotrit: Martijn Rasenberg. De nog altijd maar 21-jarige Nederlander van ABLOC CT kwam in de sprint als vijfde over de streep, nadat hij eerder in de week al naar drie top 10-plaatsen wist te fietsen. Zijn werkgever kan terugkijken op een zeer succesvolle Tour of Qinghai Lake: de ploeg won – met dank aan Nils Sinschek en Frank van den Broek – liefst twee etappes.

🇨🇳#TDQL2023 – 8th stage✅ 🟡 81 MULUEBERHAN @Bardiani_CSF is the winner of Tour of Qinghai Lake 2023! 👏👏👏 pic.twitter.com/a5wNsAedSB — Tour of Qinghai Lake (@TDQL_Official) July 16, 2023