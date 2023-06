Dunbar wil meer na zevende plaats in Giro: “Richt me nu op een podiumplek”

Voor Eddie Dunbar was de voorbije Giro d’Italia pas de tweede grote ronde uit zijn carrière, maar de Ierse klimmer wist zichzelf in Italië wel te ontdekken als klassementsrenner. De coureur van Jayco AlUla eindigde na drie weken als zevende in de einstand. Een mooie eindnotering, maar Dunbar wil meer.

In gesprek met de Ierse krant Independent blikt Dunbar terug op de Ronde van Italië. De 26-jarige renner begon goed vier weken geleden voor het eerst als klassementskopman aan een grote ronde. De Giro had dan ook iets weg van een ontdekkingstocht. Dunbar liet echter al snel zien dat hij uit het juiste klassementshout is gesneden. De klimmer leek zelfs even op weg naar een top 5-notering, maar werd dus zevende.

Dunbar hoopt dat dit het begin is van iets moois: hij legt de lat voor de komende grote rondes nog wat hoger. “Ik richt me nu eerst op een podiumplek. Er is nog veel ruimte om te verbeteren. En dan doel ik niet alleen op mezelf, maar ook op de ploeg. Het is nu zaak om te kijken naar enkele details. We moeten bepaalde zaken veranderen, zodat we ook met de absolute toppers kunnen wedijveren. Dat is zeker mogelijk”, klinkt het. “We moeten nu alles analyseren en dan gaan we het nog een keer proberen.”

Vuelta a España

Dunbar heeft nu enkele maanden de tijd om zich klaar te stomen voor de Vuelta a España, zijn volgende grote doel in 2023. De Spaanse ronde begint op zaterdag 26 augustus in Barcelona. De nieuwe rondekopman stond nog niet eerder aan de start van de laatste grote ronde van het seizoen.