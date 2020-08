Dumoulin maakt comeback: “Vreugde beetje overschaduwd door gebeurtenis Jakobsen” vrijdag 7 augustus 2020 om 14:35

Tom Dumoulin keert vandaag na 420 dagen afwezigheid terug in het peloton. In de Tour de l’Ain maakt hij ook meteen zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma. “Het is wel spannend, ja”, bekent de 29-jarige Limburger in De Telegraaf.

Er valt een last van Dumoulins schouder af, na zijn langslepende knieblessure van vorig jaar, de darmparasiet die zijn aanvankelijke debuut in de Ronde van Valencia dwarsboomde en de daarop volgende seizoenspauze door het coronavirus. “Ik ben zo blij dat het weer begint, dat ik opnieuw kan koersen. Dit is een rare gewaarwording. Dat is het allemaal, ook dat ik nu hier sta met een mondkapje. Het is niet anders. Ik ben al blij dat we weer aan de bak kunnen, en ik denk met mij de hele wielerwereld. […] Tot dusver heb ik me overal veilig gevoeld. Zo ziet het er hier ook uit.”

In de Franse rittenkoers gaat de nummer twee uit de Ronde van Frankrijk 2018 weer op zoek naar koersgevoel, om zodoende over drie weken te kunnen schitteren in diezelfde Tour de France. “De topvorm hoeft er nog niet te zijn”, vindt hij. “De trainingen zijn uitstekend gegaan, maar het rijden van een wedstrijd is heel wat anders. Zeker na 420 dagen. Het wordt wennen. […] De Ronde van Frankrijk is nog drie weken weg. Eerst moet ik het ritme krijgen en automatismen erin slijpen met de anderen, zodat we in elk geval met een fijn gevoel uit deze ronde komen.”

Jakobsen

Ook het voorval tussen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen van eerder deze week kwam ter sprake. Bij een zware val in de Ronde van Polen raakte die laatste zwaar gewond. “Als dit een feestdag is omdat ik opnieuw kan koersen, wordt de vreugde wel een beetje overschaduwd door wat er met Fabio is gebeurd. Het zag er verschrikkelijk uit, en dat vond iedereen in de ploeg uiteraard. Niemand heeft dit gewild, Dylan incluis. Ik zat te kijken op mijn hotelkamer hier. Zo akelig! Ik hoop dat Fabio hier goed zal uitkomen en dat de gevolgen op de lange termijn meevallen.”

Jakobsen is inmiddels ontwaakt uit zijn kunstmatige coma en zijn conditie zou volgens de berichten goed zijn.