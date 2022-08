Duitsers pakken Europese titel in koppelkoers, Havik-Van Schip zevende

Roger Kluge en Theo Reinhardt zijn de nieuwe Europese kampioenen in de koppelkoers. In de wedstrijd over vijftig kilometer haalde het Duitse koppel 101 punten, tien meer dan de Franse formatie met Thomas Boudat en Donavan Grondin. De Belgen Robbe Ghys en Fabio Van den Bossche legden met 58 punten beslag op de bronzen medaille. De Nederlandse tandem Yoeri Havik-Jan Willem van Schip deed afstand van de EK-titel en werd zevende.

Het EK baanwielrennen in het congrescentrum Messe München werd vandaag afgesloten met de koppelkoers voor mannen. Daarin mochten Yoeri Havik en Jan Willem van Schip proberen hun titel van 2021 te verdedigen. Het lukte de Nederlanders aanvankelijk om zich te mengen in de strijd om de punten, maar verloor daarna steeds meer terrein. Het Duitse koppel Roger Kluge en Theo Reinhardt ging in de eerste helft van de wedstrijd soeverein aan de leiding en gaf daarna de koppositie niet meer uit handen.

Uiteindelijk haalden Kluge en Reinhardt 101 punten en dat was voldoende voor de EK-titel. Het Franse koppel Thomas Boudat en Donavan Grondin reden met 91 punten naar het zilver. Voor Robbe Ghys en Fabio Van den Bossche was met 58 punten de bronzen medaille weggelegd. Ze lieten onder meer de Italianen, onder wie Elia Viviani, en de Nederlandse titelverdedigers achter zich. Havik en Van Schip raakten onderweg een ronde kwijt en beëindigden de wedstrijd met drie punten op de zevende positie.

Bij de vrouwen werd de koppelkoers gewonnen door Silvia Zanardi, op de weg uitkomend voor Bepink, en Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra). Het Italiaanse koppel bracht in de eindsprint het puntenaantal op 41 en schoof daarmee in extremis door naar de eerste positie. Het Franse duo met Clara Coppini en Marion Borras zag de Europese titel door de vingers glippen en moest zich tevreden stellen met de zilveren medaille. Het brons was voor de Deense ploeg die aantrad met Amalie Dideriksen en Julie Leth. Barbieri won eerder ook al de EK-titel in het omnium.

Het jonge Nederlandse koppel Marit Raaijmakers-Lonneke Uneken sloot de koppelkoers af op de achtste positie, met een negatief puntenaantal van -36. De jonge Belgische ploeg met Katrijn De Clercq en Marith Vanhove werd tiende (-120).

Keirin

Verder werden ook de medailles verdeeld in de Keirin. Sébastien Vigier was heer en meester bij de mannen en versloeg Maximilian Dörnbach en Melvin Landerneau in de finale. Eerder veroverde de Fransman ook al de EK-titel in het sprinttoernooi. De Nederlander Tijmen van Loon strandde in de herkansingen van de eerste ronde. Lea Sophie Friedrich pakte de titel bij de vrouwen. De Duitse klopte Urszula Los en Olena Starikova in de finale. De Belgische Nicky Degrendele legde beslag op de vierde plek. Laurine van Riessen won de troostfinale om de zevende plaats.