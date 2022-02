Dubbelslag voor Jhonatan Restrepo na vermakelijke etappe in Tour du Rwanda

De tweede etappe in de Tour du Rwanda is gewonnen door Jhonatan Restrepo. De 27-jarige Colombiaan van Drone Hopper-Androni Giocattoli bleek na een onderhoudende etappe de snelste renner uit een eerste elitegroepje. Restrepo mocht na afloop ook de leiderstrui ophalen als nieuwe leider in het algemeen klassement.

Na overwinningen van Alexandre Geniez en Sandy Dujardin ging de Tour du Rwanda (2.1) vandaag verder met een ruim 150 kilometer lange etappe van hoofdstad Kigali naar Rubavu. Het beloofde opnieuw een pittige onderneming te worden, aangezien de renners tussen start- en finishplaats vijf bergen moesten overwinnen. Van bij de start was het al klimmen geblazen met de Kanyinya (5,5 km aan 7,3%) en Umurenge (5,6 km aan 4,6%), gevolgd door de klim naar Kivuruga (7,1 km aan 6,5%), Musanze (2,8 km aan 6,1%) en Bigogwe (25,8 km aan 2,2%).

Drie renners gaan op avontuur

De renners hadden wel zin om koers te maken en dus kregen we verschillende aanvalspogingen op weg naar Rubavu. Meerdere lieden probeerden er vanonder te muizen, zo was de ervaren Spanjaard Ángel Madrazo van Burgos-BH zeer actief, maar het was lang wachten op de juiste vlucht. Na goed vijftig kilometer wisten drie renners een interessante voorsprong bijeen te fietsen. De 25-jarige Belg Abram Stockman van de bescheiden Duitse formatie Saris Rouvy Sauerland Team koos voor de aanval en kreeg het gezelschap van Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) en Nikodemus Holler van Bike Aid.

Wat dieper in de finale besloten tien renners in de tegenaanval te gaan en wisten zo de oversteek te maken naar de drie koplopers. Met Jhonatan Restrepo, de Colombiaan van Drone Hopper-Androni Giocattoli, was de nummer twee in het algemeen klassement vooraan vertegenwoordigd. Ook Jesse Ewart zat mee in de voorste groep en de 27-jarige Ier van Bike Aid besloot op een gegeven moment aan een avontuurlijke solo te beginnen. Zijn solo bleek echter van korte duur, aangezien Natnael Tesfatsion naar Ewart wist te springen. En zo begonnen we met twee koplopers aan de laatste dertig kilometer.

Restrepo zegeviert na spektakelrijke etappe

Heel even leek het erop dat Ewart en Tesfatsion uit de greep zouden blijven van de achtervolgers, maar uiteindelijk wisten Restrepo, Laurance, Madrazo, Henok Mulubrhan en Anatoliy Budyak weer aan te sluiten. Met deze zeven renners gingen we sprinten in de straten van Rubavu. Restrepo was op papier de snelste en wist zijn favorietenstatus waar te maken. De Colombiaan verwees Laurance naar de tweede plaats, Madrazo kwam als derde over de streep. Restrepo, de laatste jaren een vaste klant in de Tour du Rwanda, neemt tevens de leiderstrui over van Alexandre Geniez.

Met Restrepo in de leiderstrui begint het peloton woensdag aan een nieuwe etappe in de Tour du Rwanda, tussen Kigali en Gicumbi. Onderweg krijgen de renners weer de nodige beklimmingen voor hun kiezen. Bovendien ligt de finish op een helling van ruim vijf kilometer aan 4,4%.