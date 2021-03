Dubbelslag Stefan Bissegger in tijdrit Parijs-Nice, Primoz Roglic derde

Stefan Bissegger heeft de individuele tijdrit op de derde dag van Parijs-Nice gewonnen. De jonge Zwitser van EF Education-First was over 14,4 kilometer sneller dan tijdritspecialisten Rémi Cavagna en Primož Roglič. Bissegger neemt door zijn ritzege ook de gele trui over van Michael Matthews. Roglič deed op zijn beurt wel een goede zaak voor het klassement.

Rohan Dennis zette een eerste richttijd neer. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden van INEOS Grenadiers kwam tot een tijd van 17.47 minuut. Zijn ploeggenoot Dylan van Baarle was slechts een seconde langzamer, terwijl ook Patrick Bevin en Steven Kruijswijk de schade beperkten tot zeven seconden.

Roglič slaat slag in klassement

Søren Kragh Andersen was de eerste renner die aan het tussenpunt onder de tijd van Dennis dook. De sterke Deen van Team DSM trok die lijn door in het tweede deel en was ook aan de eindstreep ruim twee seconden (17.44) sneller.

Primož Roglič deed niet onder aan de tijden van Kragh Andersen en Dennis. Door een ijzersterk slot wist de kopman van Jumbo-Visma vier seconden (17.40) van de snelste tijd af te snoepen. Hij was daarmee de beste tijdrijder van alle klassementsrenners in dit startveld.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Bissegger is nipt sneller dan Cavagna

Niet veel later pikte tijdritspecialist Rémi Cavagna (17.34) de plek in de hot seat af van Roglič, maar de Franse kampioen moest die weer afstaan. De nog maar 22-jarige Stefan Bissegger van EF Education-Nippo dook 83 honderdsten onder de tijd van Cavagna, goed voor een gemiddelde snelheid van 49,179 km/h over het glooiende parcours.

Ook Brandon McNulty wist zich nog knap in de top-5 te rijden. De Amerikaan van UAE Emirates klokte 17.43 en zette zich zo kort achter Roglič in de tussenstand. In de slotfase van de tijdrit rolden voornamelijk sprinters van het podium. Enkel Tiesj Benoot behoorde van die laatste reeks starters tot de favorieten voor de eindzege, maar de Belg van Team DSM gaf 47 seconden toe op Bissegger.

Mads Pedersen en Michael Matthews reden een sterke tijdrit, maar konden niet voorkomen dat Bissegger hen passeerde in het klassement. De Zwitser is daardoor de nieuwe drager van de gele trui. Cavagna staat tweede, in dezelfde tijd als Bissegger. Daarachter is Roglič de nieuwe nummer drie op zes seconden.