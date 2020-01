Dubbelslag Ruth Winder in Women’s Tour Down Under zaterdag 18 januari 2020 om 08:20

Ruth Winder heeft de rollen omgedraaid in de Women’s Tour Down Under. In de Stars and Stripes pakte de Amerikaanse in Stirling de etappezege en reed zo de viervoudige eindwinnaar Amanda Spratt uit de leiderstrui.

In de derde etappe reed het vrouwenpeloton over 109,1 kilometer van Nairne naar Stirling, waar de finish getrokken was op de Kywarra Climb. Deze klim moest in de laatste vijftig kilometer totaal drie keer worden geëffend. Het was niet lang wachten op de eerste aanvallen. In de eerste wedstrijdhelft reden meerdere kopgroepen vooruit, maar na zestig kilometer, op een ingelaste gravelstrook, kwam alles toch weer samen.

Er bleef aangevallen worden, maar Mitchelton-Scott was attent en wilde Amanda Spratt naar een vierde eindzege helpen. Tegelijkertijd was daar Trek-Segafredo, die dat koste wat het kost wilde voorkomen. Bij de tweede tussensprint, op 35 kilometer van de finish, toonde het pantser van Spratt de eerste barstjes, want Ruth Winder was sneller en pakte zo een kostbare seconde terug op haar Australische tegenstreefster.

In de laatste twaalf kilometer viel Leigh Ann Ganzar aan en zij reed vijftig seconden weg bij de concurrentie. Maar ook de Amerikaanse van Rally zou niet vooruit blijven en op twee kilometer werd ook zij weer ingerekend. Terwijl Spratt geïsoleerd zat en uit positie was, werd Winder perfect in stelling gebracht voor de sprint bergop en pakte zo het volle pond. Dankzij de tien bonificatieseconden veroverde ze tevens de leiderstrui.

Spratt werd pas tiende en viel zo buiten de bonusseconden. Liane Lippert kwam als tweede over de finish, streek daar zes seconden mee op en staat nu gedeeld op de tweede plaats. De Women’s Tour Down Under eindigt morgen met een korte etappe op een stratencircuit door Adelaide.