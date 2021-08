Dubbelslag Marlen Reusser in langere tijdrit Simac Ladies Tour

Marlen Reusser heeft de langere tijdrit in de Simac Ladies Tour, met start en finish in Gennep, op haar naam geschreven. De Zwitserse tijdritspecialiste van Alé BTC Ljubljana was bijna twintig seconden sneller dan Ellen van Dijk en neemt de leiderstrui over van Alison Jackson, die gisteren de etappe naar Hardenberg wist te winnen.

Op de derde dag van de Simac Ladies Tour stond er opnieuw een tijdrit op het programma. Dit keer geen proloog, maar een lange proef tegen de klok van 17 kilometer met start en finish in Gennep. Het startpodium en de finishstreep waren te vinden op de Siebengewaldseweg in Gennep. Het parcours voerde de renners over de snelweg A77 richting het dorp Siebengewald. Daar maakten de renners rechtsomkeert, om over dezelfde wegen vervolgens terug te rijden naar de finish, waar de eindtijden werden genoteerd.

Rode lantaarn Chursina mag het spits afbijten

De laatste renster in het klassement, de Russin Anastasiia Chursina, mocht om 12.28 uur de tijdrit aftrappen. De 26-jarige renster van Alé BTC Ljubljana, eerder dit jaar nog ritwinnares in de Ronde van Burgos, speelde echter een bijrol in deze tijdrit en wist geen serieuze richttijd neer te zetten. Chursina zette 23m02s op de borden, maar al vrij snel wist Britt Knaven – dochter van oud-prof Servais Knaven – vier seconden onder de tijd van de Russin te duiken. Met 22m58s was Knaven de eerste vrouw die een tijd onder de 23 minuten wist te realiseren.

Knaven kon echter niet lang genieten van haar leidende positie. De voor FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope uitkomende Brodie Chapman bleek na een puike tijdrit namelijk nog eens een halve minuut sneller dan de eerste finishers. Met een eindtijd van 22m27s was de eerste richttijd een feit, al moesten de grote tijdritkanonnen nog hun weg naar het startpodium maken. Het was voornamelijk wachten op de binnenkomst van Ellen van Dijk en Marlen Reusser, maar ook daarvoor ging het steeds sneller op het parcours in en rond Gennep.

Reusser maakt indruk met kanontijd

Zo was de Deense Julie Leth bijzonder snel onderweg op haar tijdritfiets. De 29-jarige renster van Ceratizit-WNT Pro Cycling kwam tot een gemiddelde van 46,047 kilometer per uur en tot een eindtijd van 22m09s, nog eens achttien tellen sneller dan Chapman. Sarah Roy en Demi Vollering lieten niet veel later echter zien dat het nóg rapper kan. De Australische Roy noteerde een eindtijd van 22m09s, Vollering ging dan weer als eerste onder de kaap (21m59s) van de 22 minuten. Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van Emma Norsgaard en Reusser.

Deze twee dames schoten bijzonder sterk uit de startblokken en kwamen met twee razendsnelle tussentijden door aan het enige meetpunt. Norsgaard wist haar inspanning door te trekken tot aan de finish en dook met negentien seconden onder de tijd van Vollering, maar bleek bij de eindafrekening alsnog een minuut(!) langzamer dan Reusser. Die laatste begon één minuut na Norsgaard aan haar tijdrit van 17 kilometer, maar slaagde er onderweg in om de Deense in te halen en wist de tegenstand volledig weg te blazen aan de streep.

Van Dijk met een sterke tijd, maar het is niet genoeg

Met een tijd van 20m41s, aan een gemiddelde van net geen 50 kilometer per uur, deed Reusser nadrukkelijk een gooi naar de ritzege en de leiderstrui. Maar eerst moest de Zwitserse, die volgend jaar zal uitkomen voor SD Worx, nog wachten op de finish van enkele erkende hardrijders en leidster Alison Jackson. Chantal van den Broek-Blaak (21m22s) en Lisa Klein (21m31s) beten hun tanden stuk op de tijd van Reusser en ook Van Dijk kwam niet aan de toptijd. De tijdritspecialiste van Trek-Segafredo kwam met 20m59s wel in de buurt, maar het was niet genoeg.

Ook Lorena Wiebes en proloogwinnares Marianne Vos verloren veel tijd op Reusser en dus was het alleen nog uitkijken naar de finish van Jackson. De Canadese van Liv Racing perste alles uit haar lijf, in de hoop de leiderstrui te behouden, maar aan de streep bleek het verschil ruim twee minuten.