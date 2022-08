Dubbelslag Magnus Sheffield in tijdrit Ronde van Denemarken, Olav Kooij is leider af

Magnus Sheffield heeft de macht gegrepen in de Ronde van Denemarken. De 20-jarige Amerikaan van INEOS Grenadiers wist de individuele tijdrit op de tweede dag te winnen en zo de leiderstrui over te nemen van Olav Kooij. Op het traject van 12,2 kilometer was Sheffield drie seconden sneller dan Mattias Skjelmose en zes seconden sneller dan Christophe Laporte.

Op het programma stond een individuele tijdrit van 12,2 kilometer rond Assens, met het tussenpunt na 5,6 kilometer. Al redelijk vroeg stond Geraint Thomas aan het vertrek en hij klokte een tijd van 13.50 minuut aan de finish, goed voor een gemiddelde snelheid van 52,9 kilometer per uur.

Van de vroege starters was Johan Price Pejtersen, die namens de Deense selectie zeven seconden toegaf op de nummer drie van de voorbije Tour de France. De eerstvolgende renner die in de buurt kwam van de tijd van Thomas was Mattias Skjelmose. Wat heet, de talentvolle Deen van Trek-Segafredo, die al weken aast op zijn eerste profzege, reed 13.38 minuut en was daarmee ruim elf seconden sneller dan de kopman van INEOS Grenadiers.

Sheffield klopt thuisfavoriet Skjelmose

Søren Kragh Andersen (Team DSM) beet zich stuk op de tijd van Skjelmose, net als Christophe Laporte. De Fransman van Jumbo-Visma had nog wel de snelste tussentijd, maar was aan de finish drie seconden langzamer dan Skjelmose. Die moest wel de hot seat uit om zijn plek af te staan aan Magnus Sheffield. De jonge Amerikaan van INEOS Grenadiers klokte met 13.35 minuut een nieuwe toptijd.

Een andere schaduwfavoriet, Magnus Cort, wist zich op een zesde plaats te nestelen op 20 seconden van Sheffield, terwijl Jasper Stuyven 24 seconden moest toegeven op de Amerikaanse leider. In de slotfase kwamen vooral sprinters in actie en die waren niet bij machte om aan de tijd van Sheffield te komen, waardoor hij een dubbelslag sloeg.

Olav Kooij, de ritwinnaar van de openingsetappe, verloor uiteindelijk 1.47 minuut op Sheffield en raakte daardoor de blauwe leiderstrui kwijt.