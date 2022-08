Dubbel gevoel voor Zdenek Stybar na tweede plaats: “Wel blij dat ik weer kan koersen om te winnen”

Zdenek Stybar is op een tweede plaats gestrand in de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens. De Tsjech van Quick-Step-Alpha Vinyl was in de finale weggereden met Victor Campenaerts, maar moest zich gewonnen geven in de sprint met twee. “Toen ik aanging voelde ik direct dat mijn benen moe waren, in de laatste 50 meter schoot ik zelfs in de kramp.”

“Het is een zeer dubbel gevoel. Ik vind het enorm spijtig dat ik niet heb kunnen winnen, maar aan de andere kant ben ik heel blij dat ik eindelijk terug kan meedoen voor de winst. Dat is zeer lang geleden na mijn gezondheidsproblemen”, vertelde Styby na afloop in het flashinterview. De oud-wereldkampioen veldrijden was onlangs in de vierde etappe van de Ronde van Polen ook zeer dicht bij de overwinning.

In de sprint op de Bondgenotenlaan in Leuven ging Stybar de sprint van kop aan, wat hij op voorhand wou vermijden. “Ik wist natuurlijk dat dat niet de juiste positie was, maar dat wist Victor ook. Er was ook nog eens tegenwind, wat niet ideaal was. Toen ik aanging voelde ik direct dat mijn benen moe waren, in de laatste 50 meter schoot ik zelfs in de kramp.”

“Victor reed al vanaf het begin van de koers aanvallend en aandachtig, hij verdient het om te winnen. Uiteindelijk heb ik geen spijt, de beste heeft gewonnen vandaag.”