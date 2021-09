Dubbele beenbreuk Davide Rebellin (50) na val in Memorial Marco Pantani

Davide Rebellin ligt voorlopig in de lappenmand. De inmiddels 50-jarige Italiaan heeft zaterdag in de Memorial Marco Pantani bij een valpartij een dubbele beenbreuk opgelopen.

Work Service Marchiol Vega, de continentale ploeg waar Rebellin dit seizoen voor uitkomt, laat weten dat de ervaren kopman een gebroken scheenbeen en een gebroken kuitbeen heeft overgehouden aan de crash. Na de valpartij werd Rebellin meteen afgevoerd naar het ziekenhuis in Forlì. De ploeg zal de situatie van Rebellin de komende uren monitoren.

Rebellin debuteerde in 1992 als profwielrenner, maar weet van geen ophouden. Dit jaar heeft hij al 34 koersdagen op UCI-niveau achter de rug. Ook haalt hij nog een behoorlijk niveau. Zo werd hij twaalfde in de Giro dell’Appennino, tiende in de Sibiu Cycling Tour en zevende in de Ronde van Roemanië. Hij zou vandaag (zondag) ook de Trofeo Matteotti rijden, maar die mist hij logischerwijs vanwege zijn blessure.