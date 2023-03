Dubbele pech voor Hofstetter: Fransman breekt twee sturen in GP de Denain

Het zit Hugo Hofstetter niet mee in de Grand Prix de Denain. De Fransman van Arkéa-Samsic begon als een van de favorieten aan de kasseienkoers, maar kreeg twee al twee keer af te rekenen met materiaalpech. Opvallend: twee keer ging het om een gebroken stuur.

Het stuur van Hofstetter brak eerst aan de linkerkant af. Dit was op zo’n vijftig kilometer van de streep. De sprinter kreeg vervolgens een nieuwe fiets, maar zo’n twintig kilometer later kampte hij met hetzelfde euvel. Nu was het de rechterkant van zijn stuur dat was afgebroken.

🚴 🇫🇷 | Hugo Hofstetter geeft nooit op, maar zijn stuur heeft er wel de brui aan gegeven ❌ ❌ #GPDenain 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/WaSGjDJn8l — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 16, 2023

🚴 🇫🇷 | Van links… Naar rechts??? Het stuur van Hofstetter is voor de tweede keer afgebroken 😱 😱 #GPDenain 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/I1xWfBxe2L — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 16, 2023