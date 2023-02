Dubbel Giro-Tour voor Mark Cavendish? “Hij staat ervoor open”

Er is een gerede kans dat Mark Cavendish in aanloop naar de Tour de France ook zal deelnemen aan de Giro d’Italia. Dat heeft Alexander Vinokourov, de teammanager van Astana Qazaqstan, laten weten aan Cyclingnews.

“Ik weet niet of Mark de Giro dan ook zal uitrijden, maar het is altijd goed om er etappes te winnen. Dan zal hij ook relaxed aan de start verschijnen van de Tour de France. We zullen op een later moment de knoop doorhakken, maar het is een idee en Mark staat ervoor open. Ik denk dat het goed is om zoveel mogelijk koersen te betwisten.”

De 37-jarige Cavendish stond al zes keer eerder aan de start van de Ronde van Italië en was in het verleden zeer succesvol in La Corsa Rosa. De Britse spurtbom won al zestien etappes in de Giro, zijn laatste ritzege boekte hij vorig jaar in het Hongaarse Balatonfüred. Ook mocht hij na de Giro van 2013 de (toen nog) rode puntentrui mee naar huis nemen.

Cavendish begon zijn seizoen deze maand in het Midden-Oosten met de Muscat Classic en de Tour of Oman, maar boekte nog geen aansprekende resultaten. In de aanstaande UAE Tour (20-26 februari) hoopt Cavendish zijn nieuwe ploeg Astana Qazaqstan wel een eerste overwinning te bezorgen. “Daarna zal hij normaliter Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo betwisten, gevolgd door enkele wedstrijden in België. Na een korte rustperiode volgt dan de Ronde van Turkije, en dan wellicht de Giro”, aldus Vinokourov.