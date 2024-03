dinsdag 26 maart 2024 om 09:37

Dstny heeft aflopend contract met Lotto-ploeg nog niet verlengd: “Weten dat we een passant zijn”

Stopt het bedrijf Dstny eind dit jaar met de sponsoring van de Lotto-ploeg? Na het huidige wielerseizoen loopt de verbintenis tussen beide partijen af en er is nog geen nieuw contract getekend. Daan De Wever, CEO bij Dstny, vertelt in gesprek met Het Laatste Nieuws meer over de toekomst van zijn bedrijf als tweede titelsponsor.

“We wachten tot het begin van de zomer met onze beslissing”, aldus De Wever over het wel of niet verlengen van de engagement. Het gerucht gaat dat Dstny zal vertrekken als sponsor, maar dat wil hij niet bevestigen. “Dat is voorbarig. De tijd weet raad. We will see.”

Over een langere verbintenis kan hij nog niets zeggen, klinkt het. “Misschien moet je die vraag aan de eigenaar van de ploeg stellen. Dat zijn niet wij, maar de Nationale Loterij. Zij beslissen welke weg ze met de ploeg willen ingaan. (…) De clausule tot juni 2023 om ons engagement met twee jaar te verlengen tot eind 2026 is niet gelicht. Sindsdien valt er geen meer nieuws te melden.”

Budget

De Wever benadrukt dat het nog niet verlengen niet te maken heeft met ‘cashflow-issues’ of het ‘financiële aspect’. “Wij zijn vorig jaar twintig procent gegroeid in cash-conversie en zitten dit jaar voor op schema qua budget. Onze overnames zijn gefinancierd met kapitaalinjecties en deels schulden. Het klopt wel dat de intresten overal zijn gestegen, maar wij hebben ruim voldoende operationele cashflow om al onze commitments na te komen en er zelfs langer mee door te gaan.”

Dstny stopt jaarlijks 6 à 7 miljoen in de wielerploeg. Een flink bedrag voor een bedrijf dat circa 250 miljoen euro draait. “Het is marketinggewijs een deftige investering, er zijn weinige bedrijven van onze grootteorde die dat aandurven, maar het is zeker geen verhaal van ‘Dstny is een te klein bedrijf en kan die sponsoring niet betalen’. Het was een bewuste keuze om op korte termijn naamsbekendheid te verwerven. Het was nooit onze ambitie om zoals Quick-Step meer dan 25 jaar in de koers te zitten. We weten dat we een passant zijn.”

Andere ploeg?

Wel was het ‘oorspronkelijk’ de bedoeling om langer dan twee jaar in de koers te blijven, aldus De Wever. Over de geruchten dat Dstny zou overstappen naar een andere ploeg, zei hij echter het volgende: “Ik kan je zwart op wit zeggen dat ik met geen enkele andere ploeg al heb gesproken. Wat niet wil zeggen dat veel andere ploegen nog niet hebben geprobeerd om een afspraak met mij te maken.”

Elke ploeg is op zoek naar sponsors, stelt De Wever. “Zelfs op de dag dat ik bij deze ploeg had getekend, kwamen er al twee andere ploegen, waaronder een Franse, polsen via LinkedIn. Wielerploegen zijn opportunistisch.”