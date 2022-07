Droom komt uit voor Tourwinnares Annemiek van Vleuten: “Dit is het begin van iets groots”

Annemiek van Vleuten kon haar geluk niet op nadat ze de Tour de France Femmes definitief had gewonnen. Dat deed ze met overtuiging door ook de laatste bergrit met finish op La Planche des Belles te winnen. “Dit is echt een droom die uitkomt”, jubelt ze in het flashinterview na afloop.

“En dan mag ik hier winnen, in het geel, op de top. Het was vandaag ook niet de meest makkelijke dag, en het was ook geen makkelijke week”, vertelt Van Vleuten, die op weg naar La Planche des Belles Filles kreeg af te rekenen met pech en daardoor vier (!) keer van fiets moest wisselen. Ook was ze eerder deze week flink ziek. “Deze week was een grote achtbaan, zelfs vandaag. En dan finish ik hier in geel, solo. Dat is de beste manier.”

En dat betekent dat de naam van Van Vleuten op de erelijst komt van de opnieuw gelanceerde Tour de France Femmes. “Ik ben heel trots om de eerste winnares te zijn van de Tour de France voor vrouwen, die weer terug is op de kalender”, zegt de kopvrouw van Movistar. “Ik hoop dat dit de start is voor van iets groters. Ik hoop dat dit verder kan groeien. Het is echt een mijlpaal om deze eerste editie te winnen. Hopelijk komen er nog veel meer aan.”

De opluchting was van het gezicht van de 39-jarige Van Vleuten af te lezen na de finish en op het eindpodium. “Het kan nu indalen. Ik kan ervan genieten. Gisteren was ongelooflijk, maar ik wilde de focus behouden en niet te vroeg juichen. Nu kan ik eindelijk juichen. Vanavond ga ik ijs en pizza eten en dit vieren, zonder na te denken over morgen”, aldus de renster die dit seizoen de Giro Donne en de Tour Femmes op haar naam heeft geschreven.