Drone Hopper-Androni steunt Andrii Ponomar en Oekraïne voor Trofeo Laigueglia

De renners van Drone Hopper-Androni Giocattoli droegen vanochtend een opvallend shirt, toen ze de startlijst van de Trofeo Laigueglia tekenden. Ze droegen allen een aangepaste replica van de Oekraïense kampioenstrui van hun ploeggenoot Andrii Ponomar met daarop bedrukt de hashtag No War.

Ponomar doet zelf niet mee aan de koers, maar het Italiaanse team wilde haar steun aan de 19-jarige Oekraïner uiten. “We hebben onze solidariteit met Andrii Ponomar en zijn natie uitgesproken. We beschouwen Ruslands invasie van Oekraine als beschamend”, zei Gianni Savio, de teammanager van Drone Hopper-Androni Giocattoli. “We hopen dat deze absurde oorlog snel eindigt en dat het Oekraïense volk opnieuw in vrede en vrijheid kan leven.”

Geen Gazprom-RusVelo

Uit respect voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne werd voorafgaande aan de wedstrijd, die om elf uur van start ging, ook een minuut stilte gehouden. De koers vertrok daarna zonder Gazprom-RusVelo, dat aanvankelijk zou deelnemen, maar door de maatregelen van de UCI geen licentie meer heeft.

De UCI trok dinsdag de licentie van alle Russische ploegen in, waaronder dus Gazprom-RusVelo. De Russen Sergei Chernetski en Nikolay Cherkasov, de Tsjechen Michael Kukrle en Mathias Vacek (de winnaar van de zesde etappe in UAE Tour) en de Italianen Giovanni Carboni, Nicola Conci en Alessandro Fedeli, konden daardoor niet starten.

Gazprom-RusVelo, dat eerder al de Franse sponsor LOOK verloor , heeft nog niet gereageerd op het intrekken van de licentie door de UCI. Het team, dat gefinancierd wordt door een gasbedrijf dat grotendeels in handen is van de Russische staat, heeft ook nog niets bekendgemaakt over hun toekomstplannen.