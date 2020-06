Drievoudig Olympisch kampioen langlaufen tekent profcontract bij Uno-X vrijdag 5 juni 2020 om 09:07

Uno-X presenteerde vrijdag een wel heel opvallende Olympisch kampioen. En nee, het is geen Greg Van Avermaet of Elia Viviani. Maar wel een drievoudig Olympisch kampioen langlaufen. Johannes Høsflot Klæbo (23) heeft voor vijf jaar een profcontract getekend bij het Noorse ProTeam.

Høsflot wist tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang drie gouden medailles te winnen, maar dat betekent niet dat de Noor klaar is met het langlaufen. “Voor de personen die denken dat ik nu van sport verander: maak je geen zorgen! Ik blijf nog steeds langlaufer.”

“Wel ben ik heel blij met deze kans in het wielrennen die ik nu krijg”, gaat hij verder op zijn Instagram. “Ik kijk er naar uit om vijf jaar met het Uno-X Development Team te zijn. Ik denk dat we onze ervaringen kunnen delen om nog betere atleten te worden. This is going to be lit.”