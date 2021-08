Drievoudig olympisch kampioen Ed Clancy kondigt zijn afscheid aan

Ed Clancy heeft zijn afscheid aangekondigd. De Britse baanrenner ging op de Olympische Spelen van Tokio op voor een vierde gouden plak op de ploegenachtervolging, maar moest zich vandaag vanwege aanhoudende rugproblemen terugtrekken.

“Ik ben echt ontdaan dat mijn olympische carrière op deze manier eindigt, maar het zou niet juist zijn om door te gaan nu mijn rugproblemen verergeren. Ik wil dat de andere jongens voortbouwen op het harde werk dat we het afgelopen anderhalf jaar hebben verzet en ze de beste kans op het podium geven. Ik ga ze zeker steunen”, liet Clancy in een persbericht weten.

Clancy verdedigde de kleuren van Groot-Brittannië op de Spelen van zowel Beijing, Londen als Rio. Op elk van deze Spelen behaalde hij medailles. Drie keer won hij met de Britse ploeg goud op de ploegachtervolging, een maal reed hij op het omnium naar het brons. Daarnaast won hij verschillende wereldkampioenschappen.

De 36-jarige baanrenner, die op de weg ook enkele jaren voor Landbouwkrediet reed, wil later dit jaar afscheid nemen tijdens het nieuwe toernooi de UCI Track Champions League. Hij wil nu meer tijd besteden aan zijn Clancy Briggs Cycling Academy en hoopt in een andere rol bij de Britse wielerbond betrokken te blijven.

Groot-Brittannië met lege handen

Met Clancy klokten de Britten gisteren de vierde tijd in de kwalificatie voor de ploegachtervolging op de Spelen. In de eerste ronde kwamen de Britten met Charlie Tanfield in plaats van Clancy uit tegen de Denen. Na een botsing van Tanfield met Frederik Madsen werd bepaald dat de Denen morgen tegen de Italianen voor het goud mag rijden. De Britten blijven met lege handen.