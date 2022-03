Dries Van Gestel na podium in Gent-Wevelgem: “Bekroning van sterk voorjaar”

Niet de oud-winnaars Peter Sagan en Edvald Boasson Hagen of Anthony Turgis waren de beste renners van TotalEnergies in de uitslag van Gent-Wevelgem, maar Dries Van Gestel. De 27-jarige rouleur kwam als derde over de streep en was daarmee ook nog eens de beste Belg.

Van Gestel won dit seizoen al de Albert Achterhes Profronde van Drenthe. Na een solo van drie kilometer kwam hij als winnaar over de streep in Hoogeveen. Dat hij niet per se alleen hoeft te finishen, bewees hij wel in Kuurne-Brussel-Kuurne waar in de eindsprint hij zesde werd. “Net daarom vertrouwde ik ook nu op mijn spurt”, vertelde hij na Gent-Wevelgem in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Aan het eind van een klassieker acht ik mij in een spurt nooit kansloos. Dat ik mee voorop raakte, was geen toeval. Turgis gaf aan dat hij alles op de spurt zou zetten, ik mocht niemand weg laten rijden.” De 27-jarige Van Gestel haalt veel voldoening uit zijn podiumplaats. “Het is de bekroning van een sterk voorjaar. Uiteraard is dit mijn mooiste resultaat ooit. Gent-Wevelgem is toch een Monument, hé.”