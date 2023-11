woensdag 22 november 2023 om 10:44

Dries Devenyns blijft ook na 2023 betrokken bij Soudal Quick-Step

Dries Devenyns is geen profwielrenner meer, maar de 40-jarige Belg staat ook de komende jaren op de loonlijst van Soudal Quick-Step. Devenyns wordt vanaf komend seizoen namelijk ploegleider bij de hoofdmacht én opleidingsploeg van Soudal Quick-Step.

Devenyns zette begin oktober een punt achter een profcarrière van maar liefst zeventien seizoenen en zal in 2024 de koers op een andere manier, in de ploegleiderswagen, beleven. “Ik ben heel blij en trots. Ik heb altijd deel uitgemaakt van deze ploeg en om het verhaal nu zo voort te zetten… Het was geen eenvoudige beslissing om mijn profcarrière te beëindigen, maar ik had het geluk dat ik deze kans kreeg.”

“Ik heb het met beide handen aangegrepen”, vervolgt Devenyns in een perscommuniqué van Soudal Quick-Step. “Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen. Ik kan niet wachten om te beginnen met mijn nieuwe job. Ik kijk ernaar uit om te leren van de andere ploegleiders, en ook om betrokken te zijn bij de opleidingsformatie. Er rijden daar veel talentvolle renners. Ik wil ze graag helpen bij het benutten van hun potentieel.”

Wolfpack-spirit

Teammanager Patrick Lefevere is blij met zijn nieuwe ploegleider. “Dries is al die jaren een belangrijk onderdeel geweest van het team. Hij is iemand die de ‘Wolfpack-spirit’ met zich meedraagt. We zijn blij dat hij verdergaat als sportdirecteur, nu we ons 22ste seizoen zullen ingaan. Het is voor Dries een nieuwe uitdaging, maar hij houdt van de sport en is bijzonder gepassioneerd. We beginnen vol enthousiasme aan dit nieuwe avontuur.”