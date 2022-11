Dries Devenyns (39) plakt er nog een jaar aan vast bij Soudal-Quick Step

Dries Devenyns is nog niet van plan om te stoppen met wielrennen. De inmiddels 39-jarige Belg heeft namelijk zijn aflopende contract bij Soudal-Quick Step met één jaar verlengd tot eind 2023. Devenyns begint in het nieuwe jaar aan zijn twaalfde seizoen voor de ploeg van Patrick Lefevere.

Devenyns is ondanks zijn leeftijd nog altijd erg belangrijk voor de ploeg, die volgend jaar door het leven zal gaan als Soudal-Quick Step. Zo was hij in de voorbije Vuelta a España nog een belangrijke schakel in de winnende machine rond eindwinnaar Remco Evenepoel. Ook heeft hij een zeer sterke band met een andere kopman binnen de ploeg: Julian Alaphilippe. Teambaas Lefevere heeft dan ook besloten om het aflopende contract van Devenyns te verlengen.

“Zoals altijd gaat Dries door het vuur voor het team. Hij heeft een geweldige mentaliteit en zijn ervaring is van essentieel belang voor de andere renners. Hij weet de kalmte te bewaren als dat nodig is, heeft een geweldige persoonlijkheid en blijft altijd nuchter. Het is een genoegen dat we ook in 2023 weer op hem kunnen rekenen”, is Lefevere lovend over zijn landgenoot.

Kinderdroom

Devenyns is uiteraard ook blij met de nieuwe deal. “Natuurlijk kijk ik nu al uit naar volgend seizoen. Ik realiseer me dat ik nog steeds mijn kinderdroom leef. Het is een droom om te mogen rijden voor deze geweldige ploeg. Ik haal nog steeds motivatie uit het opbouwen van mijn conditie, het rijden van een goede koers, door goed samen te werken met mijn ploeggenoten en te strijden voor overwinningen. Het is ook heel leuk om zo lang met dezelfde mensen samen te werken, en dat er zo vriendschappen worden opgebouwd.”