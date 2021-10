Dries De Pooter tekent bij Hagens Berman Axeon: “Een droom om voor deze ploeg te rijden”

De 18-jarige Dries De Pooter heeft onderdak gevonden voor de komende twee seizoenen. De Pooter verruilt de stoppende SEG Racing Academy voor Hagens Berman Axeon, de ploeg van Axel Merckx. “Het is een droom om voor deze ploeg te rijden en ik ben er trots op dat ik dit tenue mag aantrekken. Ik kijk er naar uit om alles te geven voor het team.”

De Pooter is aankomend seizoen pas een tweedejaars belofterenner. In zijn eerste jaar bij SEG kon hij al aardig wat potten breken. Hij behaalde twee top-6-noteringen in de hoog aangeschreven Vredeskoers, werd vierde op het BK voor beloften en werd vorige week nog zevende in de Ster van Zwolle. Als junior was hij de Belgisch kampioen op de weg.

“Ik heb nooit echt een slechte periode”, legt hij uit. “Mijn vorm is altijd goed genoeg om een rol te spelen in de finale. Mijn waardes tussen de nul en vijf minuten zijn mijn sterke punt. En ik houd heel erg van korte heuveltjes. Aankomend jaar wil ik net die twee procent verbeteren, zodat ik voor de overwinningen kan meedoen.”

Merckx is verheugd met de komst van De Pooter: “Hij liep al stage bij Wanty en wij zochten naar iemand die ervaring heeft in Europa en de ploeg kan aanvoeren in de klassiekers. Ik kijk er naar uit om hem bij hem bij het team te hebben en hem zien door te groeien naar het volgende niveau.”

Na Kasper Anderson, Darren Rafferty en Jack Drage is De Pooter de vierde aanwinst van Hagens Berman Axeon voor het nieuwe seizoen.