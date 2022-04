Dries De Bondt verkiest Volta Limburg boven Ronde van Vlaanderen: “Om te winnen”

Interview

Geen Dries De Bondt in de Ronde van Vlaanderen, zondag. De voormalige Belgische kampioen staat vandaag aan de start van de Volta Limburg Classic. Geen toeval. “Ik cijfer me graag weg voor onze kopmannen, maar af en toe wil ik ook nog voor eigen rekening kunnen rijden.”

Derde in Le Samyn, achter Trentin en Hofstetter. Tweede in de GP Monseré, in de sprint van een uitgedund peloton geklopt door Arnaud De Lie. En tweede in de Franse kasseiklassieker GP Denain, ook al geklopt in de spurt, deze keer door Max Walscheid.

Je bent rijp om een semi-klassieker te winnen, Dries.

“Wel, ja. Het klopt dat ik me in het voorjaar nooit eerder zo sterk heb gevoeld als dit jaar. Maar ik heb ook een andere rol gekregen in de ploeg en die ligt me wel.”

En die rol is?

“Het hangt er vanaf met welke selectie we van start gaan. Als onze sprinters – Merlier of Philipsen – meedoen, dan moet ik alert koersen, ervoor zorgen dat we niet in het verweer moeten. En mijn killer-instinct is weer wat wakker geschud, wat er dan weer voor zorgt dat ik in de finale makkelijker de juiste beslissingen neem. Ik ben ook een jaartje ouder. Wat extra ervaring helpt ook.”

En als Mathieu van der Poel deel uitmaakt van de ploeg?

“Dan moet ik nog een beetje vroeger in actie komen. Het is makkelijker dat Mathieu naar mij moet rijden dan ik naar hem…”

Maar in de Ronde van Vlaanderen ben je er niet bij. Hoe voelt dat?

“Dubbel. De Ronde is een geweldige koers. Maar ik weet ook waarom ik er dit jaar niet bij ben. Omdat ik de Volta Limburg Classic wil rijden. En de twee, dat gaat niet.”

Waarom verkiest Dries De Bondt de Volta Limburg boven de Ronde van Vlaanderen?

“Omdat ik die kan winnen. In samenspraak met de ploeg, trouwens. Als we een dubbel programma rijden, proberen we overal te scoren. De UCI-punten zijn belangrijk. En ik vind het af en toe ook eens aangenaam koersen van de tweede rij te proberen winnen, dan me telkens te moeten wegcijferen. Winnen met de ploeg is ook leuk, maar ik vind de afwisseling nog mooier. Het in dienst rijden, koppelen aan koersen waar ik het mag proberen afmaken.”

Hoe ziet je programma er hierna uit?

“Na de Volta Limburg Classic, volgen de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl. Daarna vertrek ik op hoogtestage naar Denia (Hotel Syncrosfera, red.) in functie van de Ronde van Italië. Het blijven drukke tijden…”