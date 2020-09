Dries De Bondt pakt Belgische titel: “Het dringt nog niet door” dinsdag 22 september 2020 om 17:52

Dries De Bondt werd al eens Belgisch kampioen bij de elite zonder contract, won tweemaal Halle-Ingooigem maar de renner van Alpecin-Fenix boekte vandaag de mooiste zege uit zijn carrière. De Bondt soleerde in en rond Anzegem naar de Belgische titel bij de profs. “Het dringt nog niet door”, zo vertelde hij na afloop aan Sporza.

De Bondt maakte deel uit van een sterke kopgroep van twintig renners. Deze groep wist zich al vroeg af te scheiden. “Het is allemaal in een twijfelmoment gebeurd. Het was niet een echte demarrage. Het was wel echt koers tot dat moment. Op de lokale ronde was er vervolgens een schifting.” Het verschil met het peloton liep op tot vijf minuten.

“Alle sterke blokken waren vertegenwoordigd”

“Alle sterke blokken waren vertegenwoordigd. Zo liep de voorsprong op en dan weet je dat de vlucht ver gaat dragen. Meedraaien in een dergelijke groep kost geen energie, maar in het peloton moeten ze hard doorrijden. Ik hoorde in mijn oortje dat de knechten waren opgesoupeerd en dat de kopmannen het zelf moesten doen. Toen wist ik dat het vooraan te doen was.”

In de laatste tien kilometer probeerde Pieter Serry namens Deceuninck-Quick-Step weg te rijden uit de kopgroep. De ervaren renner maakte een sterke indruk, maar ging onderuit in een bocht. De Bondt zat op dat moment vlak achter Serry. “Ik zat in het wiel en na zijn crash besloot ik door te rijden. Ik kreeg een gaatje en ik wist dat ik niet meer mocht twijfelen.”

Ultieme beloning na meerdere tegenslagen

“Als ze me niet pakken, dan blijf ik buiten schot”, aldus De Bondt, die in de laatste kilometers sterk genoeg bleek om een voorsprong van vijftien seconden vast te houden. Voor de 29-jarige renner is het een mooie opsteker na een moeilijke aanloop als prof. “Ik heb altijd geknokt om op dit niveau te komen. Ik heb in het verleden een paar tegenslagen gehad.”

De Bondt doelt onder meer op zijn doodsmak in de Tour de Vendée van 2014. De renner kwam zes jaar geleden zwaar ten val in de Franse eendagswedstrijd en werd twee weken in een kunstmatige coma gehouden. De Bondt wist er uiteindelijk weer bovenop te komen en is nu de nieuwe Belgische kampioen bij de profs.

“Ik heb het echter niet alleen gedaan. Ik moet meerdere mensen bedanken, mensen die mij hebben opgevangen toen er geen hoop meer was. Zij hebben me toen opgepikt en een kans gegeven. Dat zal ik nooit vergeten.” De Bondt zal zijn kampioenstrui dit jaar nog showen in de BinckBank Tour, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.