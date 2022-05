Dries De Bondt: “Ik snap niet dat andere ploegen niet méér anticipeerden”

Dries De Bondt had in de tiende etappe van de Giro d’Italia met Mathieu van der Poel een van de grote favorieten voor de overwinning in de ploeg. Uiteindelijk legde de Nederlander het in Jesi af tegen die andere grote kanshebber, Biniam Girmay. De Bondt was verbaasd over het verloop van de koers en het gedrag van de concurrerende teams.

“We verwachtten dat de start zwaarder zou zijn en dat meer ploegen mee probeerden te zijn in de ontsnapping. Als de finale zoals nu met een klein peloton zou zijn, zouden er twee favorieten zijn: Mathieu en Bini. Ze waren ook eerste en tweede, dus ik snap niet dat de andere teams niet meer hebben geanticipeerd op deze situatie”, vertelde De Bondt na afloop van de rit.

Vervolgens nam Alpecin-Fenix samen met Intermarché-Wanty-Gobert de verantwoordelijkheid om de koers te controleren. “De ontsnapping was slechts drie man sterk, dus het was niet moeilijk om die onder controle te houden, maar fuck, De Marchi was heel sterk. We kennen hem natuurlijk en we wisten dat we hem geen groot gat moesten geven. Oscar Riesebeek was heel sterk. Hij kon ons in de wachtkamer houden om de finale voor onze rekening te nemen. Het plan was om op de laatste klim met Mathieu volle bak te gaan. Ik denk dat we een goede leadout hebben gedaan en hij zat perfect gepositioneerd.”

Uiteindelijk moest Van der Poel in Girmay zijn meerdere erkennen en zich tevreden stellen met de tweede plaats. “Ik heb niet veel gezien van de laatste kilometers, maar ik begreep dat het een close call was tussen Bini en Mathieu. We hebben alles gegeven en uiteindelijk kwamen we net tekort. We zijn strijdend ten onder gegaan. We hadden een goede dag en hebben onze kansen gepakt. Tweede is niet slecht, maar we kwamen voor de overwinning. We zijn allemaal een beetje teleurgesteld. Bini heeft het echter goed gedaan, denk ik”, aldus De Bondt.