vrijdag 5 januari 2024 om 09:58

Drie wielerfoto’s maken kans op prijs Sportfoto van het Jaar 2023

Drie foto’s uit het wielrennen maken kans op de prijs Sportfoto van het Jaar 2023. Het gaat om foto’s van Joris Knapen, Marcel de Jong en Robin van Lonkhuijsen. De tien gekozen foto’s maken nog kans op de publieksprijs, terwijl de winnaar van de prijs die uitgereikt wordt door de vakjury er ook tussen zit.

De foto van Joris Knapen – huisfotograaf van WielerFlits en onze rubrieken Materiaalzone en Fietstoerisme – komt uit januari en is gemaakt tijdens het kletsnatte NK veldrijden in Zaltbommel. Hij fotografeerde wereldkampioene Marianne Vos tijdens een modderige afdaling.

ANP-fotograaf Robin van Lonkhuijsen is genomineerd met een foto van Mathieu van der Poel, die zijn WK-titel viert in een bomvolle finishstraat in Glasgow. Marcel de Jong maakt kans met een foto van de flink gehavende Stefan Küng, die tijdens het EK tijdrijden in Emmen hard viel tegen de hekken en toch finishte. Küng bleek achteraf een hersenschudding, een breuk in zijn kraakbeen en een aantal breukjes in zijn hand te hebben.

De jury koos deze tien foto’s uit 213 ingezonden beelden afkomstig van 59 fotografen. Van 4-8 januari kan het publiek op een speciale site (klik hier) of via het AD en NU.nl, stemmen op de winnaar van de publieksprijs van de Sportfoto van het Jaar. De verkiezing is onderdeel van een nieuwe opzet, ondergebracht in de Stichting Nieuwsfoto met hulp van Beeld & Geluid, ANP, NSP en DPG Media.

Klik hier voor de tien kanshebbers op de titel Sportfoto van het Jaar 2023