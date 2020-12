Drie WB-manches veldrijden in de VS in oktober 2021

Deze week verstuurden de UCI en Flanders Classics de zogenaamde Bid Guide voor de Wereldbeker Veldrijden voor volgend seizoen. Wat al vaststaat is dat drie Amerikaanse manches zijn ingepland, respectievelijk op 10, 13 en 17 oktober 2021.

De vernieuwde Wereldbeker veldrijden kent dit seizoen een valse start. Covid-19 zorgde uiteindelijk voor een korte, ingekrompen World Cup van slechts vijf manches. Tabor en Namen zijn achter de rug, zondag volgt Dendermonde en in januari staan nog Hulst en Overijse op de kalender.

Volgende winter, hopelijk zonder corona, volgt een eerste echte test. In de Bid Guide zijn voorlopig 16 data vrijgehouden, veertien zondagen en twee woensdag (13 oktober en 29 december). Drie manches daarvan zouden reeds zijn ingevuld. Op zondag 10, woensdag 13 en zondag 17 oktober wordt in de VS gecrost. Gestart wordt op 10 oktober in Waterloo (Trek CX).

“Het is nu wachten op de kandidaturen. Daarna zullen we opnieuw zo goed mogelijk de puzzel proberen te leggen”, vertelt Tomas Van den Spiegel van Flanders Classics. “Uiteraard rekening houdend met de wensen van de kandidaten en met de rest van de kalender.”

Het oorspronkelijke idee was om de Amerikaanse manches voorafgaand aan het WK in Fayetteville (29-30 januari 2022) te organiseren, maar uiteindelijk bleek dat niet haalbaar. In de VS kan het in januari immers flink sneeuwen, waardoor de side-events in het gedrang zouden komen. Doel is trouwens de volledige kalender bekend te maken tijdens het WK in Oostende, eind volgende maand.