Drie ton: KNWU sluit 2022 af met stevig negatief resultaat

Vorige week werd al duidelijk dat de KNWU wegens financiële problemen nieuwe bezuinigingen moet doorvoeren, maar vandaag besloot de Koninklijke Nederlandse Wielerunie ook de exacte cijfers over 2022 te publiceren. En wat blijkt: de KNWU sluit het jaar 2022 voorlopig af met een negatief resultaat van om en nabij de 300.000 euro.

Dit resultaat is mede tot stand gekomen door het naar voren halen van subsidies, die waren bestemd voor 2023 en 2024. “Het naar voren halen van deze subsidies heeft gevolgen voor de hoogte van het weerstandsvermogen en de begrotingen 2023 en 2024 van de KNWU”, laat de wielerbond weten in een perscommuniqué.

Het weerstandsvermogen is een vrije vermogensbuffer die gereserveerd is voor het opvangen van noodzakelijke, incidentele uitgaven. Door het naar voren halen van subsidies naar 2022 daalt het weerstandsvermogen van de KNWU minder ver en blijft er sprake van enige financiële weerbaarheid. Dit weerstandsvermogen zal de komende jaren echter wel moeten worden aangezuiverd.

Premiekosten

De KNWU heeft al flinke bezuinigingen moeten doorvoeren, maar kampt ook met diverse kostenstijgingen en moet een oplossing zien te vinden voor de sterk gestegen premie van de aansprakelijkheidsverzekering 2023. Dit betreft een stijging van ongeveer 445.000 euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de premie van 2022.

“Door het verhogen van de contributies van licenties en lidmaatschappen, met instemming van het Congres, zijn extra inkomsten binnengehaald. Deze inkomsten compenseren slechts een deel van de stijging van de premie. Het overige deel van de premie (168.000 euro) heeft de KNWU binnen haar eigen begroting opgevangen”, klinkt het.

Het was al langer bekend dat de KNWU krap bij kas zit en dus kondigde Maurice Leeser, die begin januari werd aangesteld als de nieuwe directeur, nieuwe bezuinigingen aan. “Dat is pijnlijk, zeker met het oog op Parijs 2024, maar het kan niet anders. Alle programma’s en alle disciplines zullen het gaan merken.” Ondanks alles is Leeser hoopvol over de toekomst. “We hebben een gemotiveerd, hard werkend team en we zijn de juiste weg ingeslagen. Het gaat echt wel een tijdje duren voordat we alles hebben opgelost, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”