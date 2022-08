Drie rappe nieuwkomers voor Bahrain Victorious, waaronder Nikias Arndt

Bahrain Victorious heeft drie rappe mannen gepresenteerd voor 2023. Nikias Arndt komt over van Team DSM, Andrea Pasqualon van Intermarché-Wanty-Gobert en Dusan Rajovic van het kleine Corratec. Volgens Bahrain Victorious tekenen zij meerjarige contracten bij het WorldTeam.

De 30-jarige Arndt is de meest bekende van de drie nieuwkomers. Hij reed al zijn hele profcarrière bij Team DSM en voorgangers. Daar werd hij in 2013 prof toen de ploeg nog Argos-Shimano heette. De Duitser heeft op zijn palmares onder meer etappes in de Giro en de Vuelta staan. “Ik heb al veel ervaring opgedaan en kan niet wachten om die te gebruiken en zo de ploeg verder te ontwikkelen. Bij Bahrain Victorious kan ik het beste uit mijzelf halen. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met mijn vriend Phil Bauhaus”, aldus Arndt.

Dat Pasqualon de overstap zou maken, hing al lange tijd in de lucht. De ervaren Italiaan van 34 won dit jaar nog het Circuit de Wallonie en was ook al eens winnaar van de Ronde van Luxemburg. Hij tekent voor twee jaar bij Bahrain Victorious. “We hebben het over een van de beste ploegen ter wereld. Ik breng twaalf jaar ervaring mee, vooral richting de jonge renners in de ploeg. In de sprint en de klassiekers zal ik een belangrijke rol gaan spelen. Hopelijk kan ik het vertrouwen van manager Milan Erzen terugbetalen met grote successen”, zegt Pasqualon.

Dusan Rajovic (24) is de meest onbekende aanwinst. De Servische sprinter reed al wel twee jaar bij Delko, maar behaalde zijn successen vooral in dienst van continentale teams. Dit voorjaar won hij bijvoorbeeld een rit in de Tour of Antalya, maar ook in profkoersen als de Tour of Qinghai Lake en de CRO Race was hij al trefzeker. Rajovic debuteert volgend jaar in de WorldTour.